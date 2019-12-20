金寶法說會 估明年第2季起逐季成長

金寶今（20）日舉行法說會，總經理沈軾榮對明年業績展望相當樂觀，他說，明年第2季起業績開始逐季成長，他個人希望2020年的成長幅度可以達50%。

他說，泰國的生產成本是中國大陸的七成，菲律賓則是一半，客戶都必須去東南亞，只有越南、泰國和菲律賓三個地方可以選。因為印尼有其運籌及運費的限制，且只能內銷無法做出，馬來西亞的市場與人口都太小。

他說，越南已經缺工，也買不到土地，大家都擠到越南，使得越南對美國貿易逆差快速增加，可能成為美國下一波關稅討論國家，只有泰國與菲律賓環境相對比越南好。

金寶在泰國30年，在菲律賓20年，他說，東南亞從建廠到生產要12-18個月，管理團隊也要當地化，台商可以派五個台幹在大陸設廠，但到泰國派五個不可能，出了大陸到東南亞設廠，是完全不同的生產模式。同時，國際品牌客戶不可能不把產能從大陸移到東南亞，不管是今年明年還是後年，競爭對手一旦到東南亞設廠，都還需要時間，而在東南亞，金寶擁有最大優勢。