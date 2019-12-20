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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16經濟日報 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（20）日公布11月外銷訂單統計，金額為445.3億美元，年減6.6%，為連續13個月負成長。

11月外銷訂單減幅差於預期，經濟部統計處10月時曾預估11月外銷訂單減幅將收歛，預期為年減1.4%至年減3.5%。

經濟部統計處表示，外銷訂單主要反應我國廠商的全球運籌能力，其涵蓋在台生產及國外生產的訂單，11月訂單金額中有55.9%在海外生產。

與上月比較，11月外銷訂單445.3億美元，較上月減少27.4億美元或減5.8％，經季節調整後減3.5％。若與上年同月比較，11月外銷訂單減少31.5億美元或減6.6％，按新台幣計算減7.8％。

累計1至11月與上年同期比較，今年1至11月外銷訂單4,407.7億美元，較去年同期減少276.7億美元或減5.9％。

展望未來，經濟部統計處預估12月外銷訂單金額為428億至438億美元，年減1.3%至1.0%之間，全年預估4,836億至4,846億美元，年減幅落在5.3%至5.5%之間。

經濟部統計處指出，雖然全球經濟成長放緩，國際市場需求疲弱，不過，美中貿易紛爭暫時緩和，有助全球貿易情勢回穩，加上農曆春節備貨需求增溫，及5G通訊、人工智慧、高效能運算、物聯網、車用電子等新興運用加速擴展，可望挹注外銷接單成長動能。

經濟部今（20）日公布11月外銷訂單統計，金額為445.3億美元，年減6.6%，...
經濟部今（20）日公布11月外銷訂單統計，金額為445.3億美元，年減6.6%，為連續13個月負成長。圖／經濟部提供
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