國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

國泰金控今天發佈12月國民經濟信心調查結果顯示：高達59.7%的民眾認為明年薪資會維持不變，27.4%的民眾預期薪資成長在0-3%區間，僅4.9%的民眾預期加薪會超過3%。55.6%的民眾預期年終獎金介於1-3個月，37.1%的民眾則認為年終獎金不到1個月。和去年相較，民眾對加薪、年終的預期略顯悲觀。

調查顯示，景氣展望樂觀指數微幅下降，民眾大額消費意願仍穩健：民眾對明年經濟成長率的預期持穩，不擔憂明年通膨壓力，股市樂觀情緒小降，民眾對風險偏好的程度微減，相對上半年仍偏樂觀。

國發會最新公布的10月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標微幅上升，同時指標亦改善，景氣維持穩健走勢。

受美中貿易談判不確定性影響，調查指出，12月的景氣現況與展望樂觀指數同步小幅下滑，分別降至-5.8及-4.8。民眾的就業展望樂觀指數持續走升至-19.7，薪資上漲預期指數亦受到提振，本月上升至4.3，皆創今年以來最佳表現。民眾對景氣展望樂觀程度下滑，略有影響大額消費意願指數降至5.2，但仍在今年以來高位，顯示近期民眾消費意願仍穩健。