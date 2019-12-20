2020工鬥1月4日大遊行 六大訴求要各總統候選人回應

多個勞團組成的「2020工鬥」今上演行動劇，諷刺總統蔡英文只賣芒果乾(亡國感)、國民黨總統候選人韓國瑜只開芭樂票，親民黨總統候選人宋楚瑜則活在舊時代。記者葉冠妤/攝影 分享 facebook

總統大選前，新北市產業工會、華航工會、桃園產業總工會等勞團組成2020工鬥，指蔡英文總統對2016工鬥承諾有些前進，但仍有七天國定假日、國道收費等政見跳票，批評各總統候選人都未提出照顧勞工政策，2020工鬥提出勞退提撥6%增加為9%、增加國定假日、降低籌組工會門檻、設定基本工資調漲時程等六大訴求，以及立即解決國道收費一大要求，請各總統候選人及政黨在明年1月2日下午前回應，工鬥團體在1月4日舉行2020工鬥遊行，並宣布各候選人立場。

針對法院昨天宣判國道收費員自救會敗訴，桃產總顧問毛振飛今天也出席2020工鬥記者會現場，表示國道收費是蔡英文總統承諾解決，並當做政績宣傳，如今法院卻稱自救會不是法人，因此當初與政府簽的契約無效，判決影響深遠，「無異宣告政府是詐騙集團，蔡英文就是集團首腦」。他宣布「國道收費將重啟抗爭，向政府宣戰，採取癱瘓高速公路、臥軌等抗爭」。

各縣市及自主工聯、國際移工協會等勞團，繼上次總統大選組成2016年工鬥後，此次大選再組成2020工鬥，施壓各總統候選人承諾勞工政見，今天各勞團集結立法院門前，喊出「勞工要實質承諾、不只芒果乾、拒收芭樂票」口號宣洩不滿。

2020工鬥總指揮、宜蘭縣產業總工會理事長呂學民表示，2016年工鬥在上次選舉前與蔡英文見面獲得許多政策承諾，但如今醫護人員納勞基法、增加消防人力等雖有進展，其他如國道收費、不砍國定七天假、長照等政策卻跳票。此次勞團組成2020工鬥，提出六大訴求，包括一、所有受僱者都增加七天國定假日；二、勞退提撥6%增加為9%；三、具體提出基本工資調漲時程；四、降低籌組工會門檻到10人；五、立法促進直接聘僱、協助派遣轉正職；六、廢除移工私人仲介制度。

呂學民表示，蔡總統曾承諾她第二任內將基本工資調到3萬元，若以明年基本工資調到23800元，四年內恐難達成，希望蔡總統可以提出具體時程，也要求國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜提出時程。

2020工鬥記者會結束後，隨即前往民進黨中央黨部，要求蔡總統表態；並於27日前往高雄韓國瑜競選總部要求回應。也會將六大訴求一要求寄給各黨及總統候選人、立委候選人，1月2日下午5點前回應。