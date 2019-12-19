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央行利率連14凍 上修今、明兩年經濟成長

2019-12-19 20:56經濟日報 記者黃靖文邱力行曾宛琳／即時報導

中央銀行19日召開2019年最後一季的理監事會議，央行總裁楊金龍宣布，央行理事會決議政策利率不變、連續14凍，重貼現率維持在1.375%符合市場原先預期，根據央行最新預估，今年第4季經濟將溫和成長，央行19日跟隨主計總處腳步，上修今年及明兩年的經濟成長率，其中，今年的經濟成長率從由上一季預估的2.4%，上修至2.6%，展望明年，由於新興科技應用持續擴展，以及廠商提高在台產能，預期出口成長回溫；民間投資穩健增加，民間消費成長持穩，政府支出增加，央行上調明年經濟成長率至2.57%。

央行經濟成長率

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