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主計總處：2018年未滿25歲員工 年薪中位數33.7萬元

2019-12-19 19:54經濟日報 記者林于蘅／即時報導

青年低薪問題嚴峻，根據主計總處2018年薪資中位數統計，未滿25歲的受僱員工全年薪資中位數只有33.7萬元，顯示有過半25歲以下青年就業者，拿不到這樣的薪資水準。主計總處說明，主因青年初入職場年資較淺且包含打工族群，而薪資普遍較低。

主計總處指出，觀察各年齡層受僱員工薪資中位數，以未滿25歲者全年總薪資中位數為33.7萬元最低，主因多屬在學打工或初入職場階段，之後隨年齡提高而增加，40至49歲增至56.5萬元最高，至65歲以上因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數降為39.8萬元。

值得注意的是，雖然青年低薪，但學歷無用說其實不然，主計總處指出，隨教育程度提高，受僱員工的全年總薪資中位數呈現遞增，以研究所程度者94.1萬元最高，大專程度者也有53.2萬元；至於高中及國中以下學歷工作者的薪資中位數，均低於全體中位數。

不過，想領高薪還是要進大公司，按廠商規模別觀察，薪資中位數隨公司的規模擴大而增加，以員工規模4人以下者為34.1萬元最低，而員工人數達500人以上廠商的受僱員工，全年總薪資中位數68.5萬元最高。

主計總處官員說明，普遍而言，500人以上的公司企業，因為體質較具規模且健全，在敘薪、調薪制度或紅利分配等福利上都相對小型企業優渥。

根據主計總處2018年薪資中位數統計，未滿25歲的受僱員工全年薪資中位數只有33...
根據主計總處2018年薪資中位數統計，未滿25歲的受僱員工全年薪資中位數只有33.7萬元，顯示有過半25歲以下青年就業者，拿不到這樣的薪資水準。圖／主計總處提供
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