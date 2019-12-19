2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

主計總處今（19）日公布2018年受僱員工全年總薪資中位數為49萬元，平均每月4.1萬元，意即有50%、近400萬人未達此標準。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主計總處今（19）日公布2018年受僱員工全年總薪資中位數為49萬元，平均每月4.1萬元，意即有50%、近400萬人未達此標準。此外，全年總薪資平均數為62.9萬元，中位數與平均數的差距擴大至13.9萬元，主計總處指出，有近七成的受僱員工年薪低於平均數。

據主計總處統計，2018年受僱員工人數平均為787.7萬人，而全年總薪資中位數為49萬元，也就是有393.9萬人的年薪領不到49萬元；不過，全年總薪資平均數為62.9萬元，相當於527.6萬人的年薪不及整體平均。

薪資中位數與平均數的差距反映了薪資分布，觀察過去六年變化，小於平均數的比率從2012年的65%升至2018年的67%，直逼近七成員工年薪不及平均。

主計總處指出，薪資、所得等財富衡量，在統計分布上，不同於常態對稱的「鐘型分配」，往往呈現「右偏」現象，極端高薪者會拉高了整體薪資平均，因此與中位數有落差。至於逐年擴大的現象，則顯示薪資曲線「右偏」情況加劇，極端高薪者的成長速度較快。

分析全年總薪資分布情形，主計總處將全體受僱員工，依照薪資高低平均分為十組，第1十分位數為27.9萬元，意即有十分之一、78.8萬人的全年總薪資低於27.9萬元，而第9十分位數則為114.9萬元，也就是說，只有10%的受僱員工年薪能超越這個數字。

若要找出「薪情」最好的行業別，歷年來都屬「電力及燃氣供應業」員工的薪資中位數居冠，不僅過半員工年薪逾百萬、全體員工平均也是相當水準。該業別2018年全年總薪資中位數為115.6萬元、平均數為115.3萬元，是唯一略高於平均數的行業。

主計總處表示，由於台電屬於公營事業較特殊，沒有薪資極端差距的問題，因此分布曲線較平均。

其他名列前茅的高薪行業還有「金融及保險業」中位數93.8萬元，「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」68.7萬元，「醫療保健業」63.2萬元。其中，2018年金融保險業薪資中位數與2012年相比，六年來成長了近二成，居各行業之冠，薪資成長相當顯著。