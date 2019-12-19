陳其邁：投資台灣三大方案 2,398億元年底將落實

行政院副院長陳其邁今（19）日指出，面對美中貿易戰，蔡總統緊抓機會，繳出亮麗成績單。他表示，在投資台灣三大方案部分，今年底就有超過2,398億元投資將落實到位，其中六都投資分布，以桃園市1,975億元最多，其次為高雄市1,642億元。

陳其邁在臉書指出，面對美中貿易競爭衝擊，行政院推出三大投資方案，其中三方案總和起來，今年已有近280家廠商投資申請通過審查，申請通過的投資總金額突破8,332億元，更創造超過6萬7,601個國內就業機會。