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陳其邁：投資台灣三大方案 2,398億元年底將落實

2019-12-19 18:54經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院副院長陳其邁今（19）日指出，面對美中貿易戰，蔡總統緊抓機會，繳出亮麗成績單。他表示，在投資台灣三大方案部分，今年底就有超過2,398億元投資將落實到位，其中六都投資分布，以桃園市1,975億元最多，其次為高雄市1,642億元。

陳其邁在臉書指出，面對美中貿易競爭衝擊，行政院推出三大投資方案，其中三方案總和起來，今年已有近280家廠商投資申請通過審查，申請通過的投資總金額突破8,332億元，更創造超過6萬7,601個國內就業機會。

陳其邁表示強調，行政院就是要把握住下一個世代的產業競爭，解決產業五缺，積極招商引資，將台灣定位為高階產品製造中心，打造成為智慧製造基地，建立完整產業供應鏈。

行政院副院長陳其邁說明投資台灣三大方案落實狀況。圖取自／陳其邁臉書
行政院副院長陳其邁說明投資台灣三大方案落實狀況。圖取自／陳其邁臉書
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陳其邁貿易戰

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