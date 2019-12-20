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永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問

2019-12-20 00:00文／ 華國玉

瞄準年輕的亨利族「食行樂學」都離不開手機，永豐銀行推出全臺首家進駐AI智能客服Google助理(Google Assistant) 的數位帳戶「大戶DAWHO」，及首創能模擬歷史績效的「ibrAin智能理財」，金融服務更簡單，讓年輕族群也能擁有理財專屬顧問。

永豐ibrAin智能理財金融業首創歷史模擬功能檢視動態調整投資組合與驗證績效。 ...
永豐ibrAin智能理財金融業首創歷史模擬功能檢視動態調整投資組合與驗證績效。 圖／永豐銀 提供
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如果說數位金融是縮短年輕世代與銀行專業的距離，AI智能便是駕馭銀行產品對自己的服務!!隨著數位化的浪潮，銀行只有數位轉型是不夠的，永豐銀行2019年推出「大戶DAWHO」數位帳戶，以高利、高回饋滿足努力工作也努力享受生活的亨利族(High Earners, Not Rich Yet )。

今年8月永豐更推出「聰明懶人投資」-ibrAin智能理財，瞄準缺乏理財經驗的年輕人，永豐大戶DAWHO與ibrAin智能理財獨創的演算法，依照個人資訊及不同人生階段之財務規劃，以透明度高的ETF為投資標的，每月3,000元就能開始練習理財，更為年輕人減免投資需要的申購、贖回、資產再平衡、信託等手續費用，幫助年輕人開始累積財富。

永豐ibrAin智能理財所提供的投資標的豐富多元，包含美國股市及非美已開發股市ETF，加上美國長、中、短期公債ETF為標的，利用多樣化的ETF提供超過6,000組客制化投資組合建議，打造多元配置、高靈活性的資產組合配置。

圖／永豐銀 提供
圖／永豐銀 提供
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永豐ibrAin智能理財採用業界首創「歷史模擬」功能與再平衡機制，同時兼具過去與即期資訊的運用與追蹤。只要將ibrAin建議的投資組合，採用歷史事件進行回測(例如:1997年金融風暴、2000年科技泡沫、2008年次級房貸等)，透過視覺化圖表，了解永豐ibrAin智能理財如何在各種市場情境下，提供專屬的投資組合建議。

永豐ibrAin智能理財用全方位客製化的方式提供年輕人專業投資，協助年輕人有計畫的完成人生階段夢想。請上網搜尋「永豐ibrAin」。

圖／永豐銀 提供
圖／永豐銀 提供
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