永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問
瞄準年輕的亨利族「食行樂學」都離不開手機，永豐銀行推出全臺首家進駐AI智能客服Google助理(Google Assistant) 的數位帳戶「大戶DAWHO」，及首創能模擬歷史績效的「ibrAin智能理財」，金融服務更簡單，讓年輕族群也能擁有理財專屬顧問。
如果說數位金融是縮短年輕世代與銀行專業的距離，AI智能便是駕馭銀行產品對自己的服務!!隨著數位化的浪潮，銀行只有數位轉型是不夠的，永豐銀行2019年推出「大戶DAWHO」數位帳戶，以高利、高回饋滿足努力工作也努力享受生活的亨利族(High Earners, Not Rich Yet )。
今年8月永豐更推出「聰明懶人投資」-ibrAin智能理財，瞄準缺乏理財經驗的年輕人，永豐大戶DAWHO與ibrAin智能理財獨創的演算法，依照個人資訊及不同人生階段之財務規劃，以透明度高的ETF為投資標的，每月3,000元就能開始練習理財，更為年輕人減免投資需要的申購、贖回、資產再平衡、信託等手續費用，幫助年輕人開始累積財富。
永豐ibrAin智能理財所提供的投資標的豐富多元，包含美國股市及非美已開發股市ETF，加上美國長、中、短期公債ETF為標的，利用多樣化的ETF提供超過6,000組客制化投資組合建議，打造多元配置、高靈活性的資產組合配置。
永豐ibrAin智能理財採用業界首創「歷史模擬」功能與再平衡機制，同時兼具過去與即期資訊的運用與追蹤。只要將ibrAin建議的投資組合，採用歷史事件進行回測(例如:1997年金融風暴、2000年科技泡沫、2008年次級房貸等)，透過視覺化圖表，了解永豐ibrAin智能理財如何在各種市場情境下，提供專屬的投資組合建議。
永豐ibrAin智能理財用全方位客製化的方式提供年輕人專業投資，協助年輕人有計畫的完成人生階段夢想。請上網搜尋「永豐ibrAin」。
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