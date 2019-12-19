長照保障　蘇揆核定住宿式機構每年每床補助最高2萬元

為加強長期照護的保障，行政院指出，院長蘇貞昌本月11日核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，自即日起，住宿式服務機構經評鑑合格者，109年至112年公立機構，每年每床獎勵新台幣1萬元，私立機構（含公設民營）每年每床獎勵2萬元，每年每機構最高獎勵100床。

蘇揆今日在行政院會聽取衛福部報告「高齡友善健康照護工作推動成果與展望」後裁示，針對使用住宿式服務機構者，自九月起政府補助每人每年最高6萬元，而在11日，他已再核定提升住宿式機構的服務品質專案計畫。

蘇揆說明，此計畫針對公私立機構，分別給予每床1萬元至2萬元的獎勵。他強調，自蔡政府執政以來，長照預算從105年的不到50億元，增加到明年的400億元，成長達8倍，顯示政府的用心。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）補充說明，「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，每年每機構最高獎勵100床，預期將有中央及地方各類住宿式機構1849家（公立84家、私立1765家）受益，共計10萬5,765床。

針對財源部分，Kolas表示，本計畫並未新增預算，經費為總計五年共92億960萬元，乃由原有長照服務發展基金支應。