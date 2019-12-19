在美國匯率半年報出爐前 新台幣仍看升

彭博資訊報導，美國財政部早該發布下半年匯率報告，但至今尚無消息，台灣央行若不願在這份報告公布前干預匯市阻升幣值，新台幣將延續近來勁升的態勢。

報導指出，台灣不太可能被列入匯率縱操國觀察名單，但可能只差一步，因此近期內新台幣對美元還有進一步升值空間。

在美國財政部用來評估匯率操縱國的三項指標中，台灣在經常帳這一項仍過不了關，因為順差仍遠高於國內生產毛額（GDP）2%的標準，達到二位數。至於另外兩項標準，雙邊貿易以及央行干預匯市，可能也引來關注。

彭博指出，台灣最近對美國貿易順差的全年（指至10月止的12個月）推估值為222億美元。不過，依照慣例，美國財政部可望使用的是2018年7月至2019年6月的數據，那將顯示台灣對美國貿易順差達180億美元，仍低於200億美元的門檻。

若採用同一比較期，台灣2018年7月至2019年6月期間的整體外匯市場干預已下滑。不過，彭博指出，從台灣的國際存底來看，最近干預行動有加速跡象，即使考量幣值調整因素亦然。

另一個問題是未公布的外匯部位，也可能引起美國財政部關注。上一份報告公布後，前美國財政部官員Brad Setser發表詳細的研究，指出台灣持有為數可觀的做多美元部位，卻未見於官方外匯存底資料中，他認為「台灣未揭露的干預龐大，至少足以實質改變美國財政部匯率半年報對台灣的評估」。