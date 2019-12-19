央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長

中央銀行今（19）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，央行重貼現率連14季維持1.375%不變，符合市場預期。報系資料照 分享 facebook

中央銀行今（19）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，央行重貼現率連14季維持1.375%不變，符合市場預期。目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375%、1.75%及3.625%。

央行今天也跟隨主計總處腳步，上修今、明兩年的經濟成長率，其中，今年由上季預估的2.4%，上修至2.6%，明年則是由2.34%，上修至2.57%。