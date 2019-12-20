代理商壟斷半導體市場？大聯大收購文曄30%股權的真相是什麽

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近幾個月來，半導體通路市場發生了一些變數，這些變化涉及到了多家半導體代理商。在這種情况下，大聯大和文曄作爲亞太地區數一數二的代理商，自然成爲了業界關注的重點。而後，大聯大於11月12日對外宣布擬收購文曄股權，更是讓這兩大代理商處於了輿論的中心。

由於此擬收購事件的發生，在接下來的一個月當中，大聯大與文曄之間展開多輪“隔空”對話，發表自己的觀點——文曄認爲這是一起惡意收購，大聯大則表示本次收購僅是財務投資。這兩者到底孰是孰非，本次大聯大對文曄股權收購的真相到底是什麽？

大聯大擬收購文曄股權事件始末大聯大投資控股股份有限公司於11月12日對外發布消息稱，公司將以最低5％、最高30%收購文曄的股權。此舉，引起了半導體原廠廠商、下游採購客戶、以及同行代理商的關注。同時，也引起了文曄部分董事會成員的不滿與文曄員工的不安。

就此，文曄董事會對本次收購提出了幾大疑慮，文曄員工則成立文曄員工自救會來反對本次收購。綜合文曄方面的發聲來看，其反對本次收購主要觀點是本次收購後，大聯大在亞太地區會形成市場壟斷；同時，提出了對大聯大投資合法性的質疑；此外，通過此收購，文曄將丟失最大股東席位，失去公司控制權；文曄員工則擔心，大聯大在取得最大股東地位後，會進行裁員。文曄指出，大聯大此舉會造成大聯大、文曄、股東、員工四方皆輸局面。

12月4日晚，大聯大針對市場質疑對外發聲，公司重申此次收購文曄30%股權純爲財務投資，並提五點聲明釋疑，同時延長公開收購期限至明年1月30日，讓公平會有充裕時間對此次收購表達意見。

大聯大最新五點聲明與承諾：一、文曄依法召集的股東會，公司均將依通知出席並參與表决；二、公司取得文曄股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表决權；三、公司取得文曄股權後，文曄依法召開的股東會，公司均不對外徵求委托書，取得超過公司持股以外的表决權；四、公司對文曄持股，將維持不高於三成的股數，不再在資本市場加購文曄股票；五、公司不會提名或參選文曄董事。 至此，雙方仍然是各執一詞，讓人摸不透頭腦。

大聯大財務長解讀五點聲明，强調其法律效力12月9日，大聯大財務長兼發言人袁興文又通過媒體渠道發聲，對上述五點聲明做出了更詳細的解釋： 第一，大聯大將依文曄通知出席股東會並參與表决。大聯大不會對文曄舉行的股東會進行留會處理；第二，大聯大不會與其他股東聯盟，不會試圖控制文曄；第三，大聯大不會奪取其他股東的股權委托書，也不會以此來控制文曄的發展；第四，大聯大對文曄的持股將不會超過30%；第五大聯大不參選文曄董事，不插手文曄的經營。

袁興文强調：“此聲明已經公開，具有法律效力，若此收購成功，大聯大將完全按照聲明來履行自己的職責。”

袁興文還對11月12日大聯大“突然”宣布對文曄的收購進行了回應，他表示：“由於本次收購僅爲財務投資，且是一次公開的股權募集，如果之前有溝通，才會産生不合法性。”同時，他也表示，本次收購股權是公開要約，並沒有進行定向要約。

代理商壟斷半導體市場，天方夜譚市場方面對本收購事件的關注，是因爲這兩大代理商所處的市場地位。據Garnter統計數據顯示，大聯大是亞太區最大的半導體零組件代理商，文曄緊追其後。因此，對於此次收購事件，文曄質疑大聯大有壟斷市場之嫌，其獨董及董事長也曾在公開場合表示：“若兩家公司合併，在臺灣地區的市占率將高達七成，在亞洲扣除日本市占率五成，具有壟斷地位。”

對此，大聯大給出了回應。袁興文表示，壟斷之說並不成立。他指出，半導體銷售模式分爲直銷與代理兩種，一直以來半導體大廠均以直銷爲主，代理商僅占到了很小一部分比例。 袁興文以目前半導體市場整體銷售情况結合兩家財報數據爲根據，指出了代理商並不能壟斷半導體市場的事實。他表示：“2018年，半導體全球銷售總額達3120億美元，大聯大與文曄相加的全球銷售總額僅爲270億美元，約占總全球銷售額的8.6%。如果按照大聯大成功收購文曄30%股權的情况下計算，大聯大的銷售占比也不會超過兩者共計的8.6%。如果按照2020年半導體全球銷售總額達3600億美元，同時大陸半導體自給率達15%的比例來看，大聯大和文曄的合計全球銷售額占比也僅僅才達到7.4%。”以此來看，大聯大即使是收購了文曄30%的股權，也遠遠形成不了壟斷的局面。（下圖%爲全球數據）

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半導體市場的銷售渠道並不是只有通過代理商這一種方式，從供貨關係上看，原廠比供應商更據優勢，事實數據也顯示，其所占半導體銷售份額也更大。壟斷半導體市場，著實是給代理商扣上了一頂不該帶的帽子。

不參選董事會成員，粉碎“四方皆輸”局面此外，袁興文也對於文曄方面所提出的“四方皆輸”的局面進行了回應。袁興文指出，原廠在選擇代理商時，原廠看重的是代理商能够爲其提供的服務。他强調，本次收購僅是單純的財務投資，大聯大不會干預文曄的經營和發展方向。他表示：“大聯大也通過聲明中的第五點來表達了自己的立場，即不會提名或參選文曄董事。”

為什麽大聯大會以此來表明自己的立場，這就需要我們看下，董事與股東之間的區別。從定義上看，股東是向股份公司出資認購股票，並憑持有股票享受股息和紅利的個人和單位。而董事是具有實際權力和權威的管理公司事務的人員，是公司內部治理的主要力量，對內管理公司事務，對外代表公司進行經濟活動。

大聯大不參與文曄的股東競選也就意味著，大聯大僅作爲股東來享受文曄的股息和紅利，而不會參與到文曄實際的經營當中。這也符合了大聯大所提出的本次收購僅爲財務投資的觀點。

以此，再回到原廠選擇代理商的問題上。由於大聯大不再參與文曄的實際運營，也就意味著，大聯大不會干預文曄提供給原廠的服務，也不會干預文曄是否會進行裁員。袁興文表示：“代理商的盈利，是通過擴充更多的産品綫以及贏得原廠對代理商服務的認可而實現的。大聯大不會干預文曄對原廠提供的服務，不會對文曄人事的安排進行調動，文曄可以按照自己的經營路線發展。”

談及本次財務投資，袁興文表示，大聯大在此之前也進行過多次財務投資。本次對文曄進行長期投資，其目的在於為大聯大的股東獲利，大聯大看好文曄的團隊所帶來的經濟效益，認為文曄會有很大的成長空間。他表示：“通過對文曄的財務投資，預計將會爲大聯大的股東帶來約10%的獲利提升。”以此來看，大聯大沒輸，甚至還會賺。

從另一方面看，大聯大所追求經營理念的是利潤的增長。如果大聯大此次收購文曄30%股權成功，其作爲文曄最大的股東，自然不是奔著賠錢去對文曄進行投資。文曄如何賺錢、如何發展將由具體的董事會成員去執行，而大聯大將不會提名或參選文曄董事。

綜上所述，結合目前所掌握的信息和大聯大借此收購的獲利模式上看，大聯大對文曄的收購的確是一次單純的財務投資，代理商壟斷半導體市場之說也幷不成立。同時，基於目前半導體市場和各方機構的監管力度，一家企業想要壟斷市場的機會也是微乎其微。

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何异議，歡迎聯繫半導體行業觀察。