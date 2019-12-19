科技部創新醫療器材計畫2年有成 創造9.9億投資

為了支持創新醫材發展，推動未來經濟成長，科技部推動「創新醫療器材」專案計畫。計畫執行2年多以來，共有32件專利申請核准、成立10家新創公司，同時帶動投資達新台幣9.9億元。

科技部從民國106年5月開始，推動為期4年的「創新醫療器材」專案計畫，強調突破式創新，著重臨床影響力、降低成本、簡化醫療流程等創新核心精神，鼓勵高附加價值醫療器材開發，期待奠定國內醫療器材發展新里程碑。

科技部表示，這項專案是透過政府及產學研合作體系，將醫療器材研發的方式，從過去的單點開發轉移至跨領域系統整合。計畫執行至今2年多以來，共有32件成果申請專利獲得核准；此外，有11件成果成功技術移轉、促成的產學合作案有26件。此外，在這項專案支持之下，共有10家新創公司成立，並促進9.9億元的投資，創造70個就業機會。

長庚大學醫學影像暨放射科學系教授崔博翔的團隊，透過這項計畫支持，執行「超音波脂肪肝初篩系統:FattyTouch研發計畫」，開發高度行動性、平價、操作簡易化的脂肪肝客觀定量功能超音波系統。

科技部指出，該團隊是透過磁振造影及組織病理學資料比對驗證，為肝臟脂肪變性篩檢提供有效的方案，提升台灣的超音波軟體開發技術。

台灣科技大學材料科學與工程系教授朱瑾的團隊，開發了金屬玻璃鍍膜技術，大幅增加刀鋒銳利度及耐用度，降低穿刺、切削的阻力，對於組織損傷也明顯降低。這項技術可以應用於植皮手術用的取皮刀、注射用的細針頭及植髮針等。

科技部表示，「創新醫療器材」專案計畫是協助產業先行研發的種子，而後將發芽的種子移交至產業來茁壯，協助產業轉型升級與多元發展，促成台灣醫療器材產業蓬勃發展，打造出另一個能創造高附加價值的知識密集產業。