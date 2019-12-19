蘇貞昌：今年投資爆發年 投資台灣三大方案獲空前迴響

行政院長蘇貞昌。本報資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今（19）日在院會中指出，「今年是台灣投資爆發年」，投資台灣三大方案推出至今，已有近280家廠商通過審查，投資總金額突破新台幣8,300多億元，帶來近6.8萬個就業機會，而且預估今年底可以落實的投資就超過2,300億元，可以說是獲得空前的迴響。

蘇揆表示，在美中貿易衝突的動盪局勢中，政府把握機會，因勢利導，協助企業轉型升級，先是在今年1月實施歡迎台商回流方案，因反應熱烈，政府七月再提出台商回流方案2.0版，並將貸款總額度由200億元提高到5,000億元。

蘇揆指出，政府同時推出「根留台灣企業加速投資方案」，以及「中小企業加速投資方案」，緊接著在8月，境外資金匯回專法再上路，到了11月則核定擴增「中小企業加速投資行動方案」貸款總額，從200億元提升至1,000億元。

蘇揆表示，今年是台灣投資爆發年，過去台灣一向都是資金「出去的多，進來的少」，近年來，政府加強基礎建設、改善投資環境，整體體質逐漸變好，今年9 月美國商業環境風險評估公司（BERI）公布的「投資環境風險評估報告」，台灣排名全球第四、亞洲第二，僅次於新加坡。

蘇揆強調，所以不只國內廠商加碼投資，諸多國際大企業也大舉來台投資，今年1至10月核准僑外投資金額將近3,000億元，比起去年同期成長23%；而台灣對中國大陸投資則不到1,000億元，較去年同期大減54％，顯示現在台灣被大家看好，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。

蘇揆展望，透過此三大方案及相關配套措施，台灣產業供應鏈將更為完整，加上高階人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，為台灣未來30年的經濟發展，打下深厚根基。