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接下來會怎樣？「正式彈劾川普」後的國會鬥爭戰

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國民黨質疑政府舉債空間不足 政院：記者會不能亂講話

2019-12-19 13:20經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

國民黨立法院黨團今（19）日召開記者會批評政府到處舉債，指政府目前舉債空間僅剩新台幣483億元，一旦發生天災人禍，國庫就會無法應急。行政院反擊「開記者會不能亂講話」，不能將資訊去頭去尾，未來十年的舉債上限會隨GDP成長，增加到1.8兆元。

國民黨團今日召開記者會表示，指蔡政府宣稱遵守財政紀律，實際上卻到處舉債，且蔡政府公務預算財政紀律看似不錯，實際上卻是把許多舉債放在特別預算內，使得我國目前舉債空間僅剩483億元，一旦發生天災人禍，國庫恐無法應急。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）反擊「開記者會不能亂講話」，不能去頭去尾，將想要呈現出來的數字，去頭去尾呈現給民眾看。她強調，未來十年舉債上限會隨GDP成長增加1.8兆元，不會有舉債額度不足且不足以支應重大建設的狀況。

Kolas說明，中央與地政府預算編列都依《公共債務法》、《財政紀律法》有關的公共債務流量（中央15%）及存量（40.6%）的規範，嚴守財政紀律；中央政府債務（未償）餘額占前三年度GDP比率已由101年度的36.3%，逐步降至109年度的30.5%，距公債法上限40.6%上有10.1個百分點，約1.8兆元。

Kolas直言，國民黨團稱每項政策都要地方配合款導致地方負債壓力增加等說法，也是倒果為因，面對各項建設，地方政府會視財務狀況其負擔能力申請計畫。她以前瞻計畫為例，表示中央並未要求地方要做哪些工程，都是各縣市政府衡酌各自財政、了解地方政府應負擔比例後，才向中央提出。

國民黨債務

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