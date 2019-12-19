中經院：全體製造業15.7%回台投資 九成資金來自境內

中經院今（19）日舉行2019年下半年「台灣採購經理人營運展望調查」，針對美中貿易戰對企業營運調查，全體製造業有15.7%已或評估回台灣投資設點，其中有92.5%資金來自境內，且企業一致預計三年內全數到位。至於企業不選擇投資台灣的主因包括市場規模、土地廠房取得等因素。

根據中經院調查，全體製造業中，高達76%製造業受訪廠商坦言，美中貿易糾紛對公司訂單、產能或營運已經造成影響，不過，美中貿易紛爭影響企業之比重，在去年12月以後未再明顯攀升。

受訪企業指出，前三大影響層面依序為匯率波動或損失、訂單或客戶流失與既有營運或採購政策需調整。

而全體製造業中，約有63%屬於所謂的「台商」，即有在中國大陸設廠營運之企業，而台商企業中，超過七成比率有因應美中貿易戰採取措施，分為三種策略，調整營運採購（94.8%）、透過既有產線分散出口地或改變投資（55.2%）、遷廠與服務據點策略（53.4%）。

中經院指出，因應美中貿易紛爭，全體製造業約有14.2%企業，透過既有產線轉單至台灣。而轉單的前三大產品類別，有七成主要集中在高價值或客製化產品，五成為代工組裝廠（標準化量產之產品），約16.7%屬於自動化系統。

若以轉單之持續性來看，25%「已轉單至台灣並預估持續在台灣生產」，不過，仍有超過四成業者表示「主控權在客戶端無法預估持續性」，另有13.9%預估訂單後續仍將再轉出台灣。

此外，全體製造業中有15.7%已或評估回台灣投資或設點。若從資金來源與落實到位進度來看，有超過九成二採用「境內資金」，僅7.5%引進外資，均預計在三年內到位；其中，資金已到位者占67.6%，換言之，尚有超過三成企業投資資金尚未到位。

至於資金運用與投資標的，依序為新增設備、廠房或服務據點（92.5%）與技術產品研發（50.0%）。

整體而言，製造業2019下半年不僅營運狀況較2019上半年好擴張，利潤率亦轉為較上半年呈現上升，營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數分別為58與52，各較前期攀升17.411.6點。

製造業之採購價格指數中斷自2019年上半連續五個月的上升轉為下降後，持續回報2019下半年原物料價格較上半年下降，指數為41.2。平均而言，2019下半年製造業之採購價格較2019上半年再減少1.29%。