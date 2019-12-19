勞保紓困貸款 20日起開始受理申請

農曆春節將屆，勞動部宣布今年仍將開辦勞工紓困貸款，明（20）日起至明年1月3日受理申請，勞工只要符合參加勞保年資滿15年，且無積欠勞保費，未曾借貸勞保紓困貸款或已還清者，就可以申請，每人最多可貸10萬元，年息1.39%，貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起攤還本息。總額度為200億元，預估至少可供20萬勞工申貸。

勞保局表示，紓困貸款資格只要符合參加勞保年資滿15年（計算至2020年1月3日止），無積欠勞保費及滯納金，且未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但若勞工已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或請領勞保補償金者，不得申請。

勞保局今年仍撥200億額度供勞工申貸，每人最高可貸10萬元。貸款利率1.39%。貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第七個月開始每月繳本息3394元。

勞保局表示，勞工可到全國土地銀行臨櫃申請，也可透過網路申請及郵寄三種方式申請。只要符合申請資格，可於農曆春節前核撥。

網路申請者，可點選土地銀行入口網站／109年勞工保險被保險人紓困貸款／申請，依序填妥申請資料並列印申請書，受理後以Email回傳受理成功訊息，待核定通過後再備齊文件，到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞保局表示，之前很多勞工詢問，若已經申貸過紓困貸款，仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請此次的紓困貸款。勞保局表示，只要勞工能將原貸款金額本息還清，且符合本次申請資格條件者，仍可於受理期間內申請。