親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

勞保紓困貸款 20日起開始受理申請

2019-12-19 12:01經濟日報 記者陳素玲／即時報導

農曆春節將屆，勞動部宣布今年仍將開辦勞工紓困貸款，明（20）日起至明年1月3日受理申請，勞工只要符合參加勞保年資滿15年，且無積欠勞保費，未曾借貸勞保紓困貸款或已還清者，就可以申請，每人最多可貸10萬元，年息1.39%，貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起攤還本息。總額度為200億元，預估至少可供20萬勞工申貸。

勞保局表示，紓困貸款資格只要符合參加勞保年資滿15年（計算至2020年1月3日止），無積欠勞保費及滯納金，且未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但若勞工已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或請領勞保補償金者，不得申請。

勞保局今年仍撥200億額度供勞工申貸，每人最高可貸10萬元。貸款利率1.39%。貸款期間三年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第七個月開始每月繳本息3394元。

勞保局表示，勞工可到全國土地銀行臨櫃申請，也可透過網路申請及郵寄三種方式申請。只要符合申請資格，可於農曆春節前核撥。

網路申請者，可點選土地銀行入口網站／109年勞工保險被保險人紓困貸款／申請，依序填妥申請資料並列印申請書，受理後以Email回傳受理成功訊息，待核定通過後再備齊文件，到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞保局表示，之前很多勞工詢問，若已經申貸過紓困貸款，仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請此次的紓困貸款。勞保局表示，只要勞工能將原貸款金額本息還清，且符合本次申請資格條件者，仍可於受理期間內申請。

勞保土地銀行保險

延伸閱讀

放寬國保遺屬年金 5年內可請求追溯

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人...

你一定要知道的退休關鍵數字

勞保破產危機 待救援

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陳冲：建立普遍基本所得制度 可考慮機器人稅

2019-12-19 09:49

轉單效應發酵 中經院大幅上修經濟成長率

2019-12-19 10:43

名家觀點／國家「一起養」還是「幫忙養」？

2019-12-19 03:15

侯友宜專訪／神探引資 靠辦案敏銳神經

2019-12-19 03:09

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

許勝雄看好明年經濟景氣

2019-12-19 02:00

經濟關鍵字預測 中獎名單今揭曉

2019-12-19 01:48

台越新協定 新進台商受益

2019-12-19 01:04

台越簽新協定 鄧振中：投資保障更完整

2019-12-19 00:58

台越投保協定 建立協調機制

2019-12-19 00:58

財經觀點╱從數據到決策 3步驟跨越鴻溝

2019-12-19 00:37

台經院：明年景氣有3不確定

2019-12-19 00:35

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

國發會催生 國家新創品牌誕生

2019-12-18 23:25

新創社群 邁向無限大的可能

2019-12-18 23:20

相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

2019-12-18 20:52

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

台商回流訂單增 抵國際經濟放緩

2019-12-18 18:36

今年IPO重質不重量 勤業眾信：明年募資額上看200億

2019-12-18 18:35

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

2020台灣經濟總展望／中研院：外冷內溫 GDP估增2.58%

2019-12-18 15:00

美中達第一階段協議 許勝雄看好明年經濟景氣

2019-12-18 14:17

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:59

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:05

2020經濟關鍵字 「躍」字拔得頭籌

2019-12-13 02:10

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

深挖！大聯大“霸總”式收購文曄股權兩大疑點、三大反轉可能！最終能否達成？

2019-12-19 09:58

如何客觀理解大聯大/文曄案？

2019-12-19 09:43

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

2019-12-18 16:39

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」

2019-12-18 18:34

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

玉山Pi拍兔卡 回饋無上限

2019-12-19 02:55

兩純網銀結合案 公平會點頭

2019-12-19 02:58

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

2019-12-18 18:08

長照扣除額納居家照護 留意巴氏量表檢測期限

2019-12-19 02:58

農地設綠能設施 有條件免稅

2019-12-19 02:58

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

花旗2020年看好黃金、新興市場股市 人民幣回合理價格

2019-12-18 16:53

相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

2019-12-18 20:52

瀚宇博香港子公司配息 匯回台灣逾2億元

2019-12-18 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top