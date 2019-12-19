親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

今明兩年經濟成長 中經院上修至2.54%、2.44%

2019-12-19 11:46經濟日報 記者陳素玲／即時報導

中經院今（19）日公布最新經濟成長率預估，雙雙下修今年與明年經濟成長率。今年因為國內投資極為亮眼，創八年來最高紀錄，前三季經濟成長表現超乎預期，第4季經濟成長率可望上衝到2.68%，今年全年經濟成長率上修到2.54%；明年也雖然主要國家經濟下行，但內需可望大幅貢獻，預估明年經濟成長率2.44%，較今年下降0.1個百分點。

中經院10月間上修今年經濟成長率到2.33%，今日再上修到2.54%，中經院指出，今年經濟成長模式「內外皆溫」，但最大亮點是國內投資繼續成長，公私部門投資活動熱絡，全年國內實質投資成長7.58%，是2011年以來新高成長紀錄。

其中民間企業投資成長7.36%，成為有力支撐，全年經濟預估值上修為2.54%，雖較去年的2.75%差，但在多數國家頻頻下修情勢下，表現超乎預期。

至於明年經濟成長走勢，中經院表示，雖然國際貿易可望從谷底和緩上升，但成長力道疲弱，主要國家的經濟成長都繼續往下，預估2020年經濟成長率約2.44%，其中受比較基期影響，上半年成長率均值約2.62%，高於下半年的2.27%。但各季成長都可望在2%以上。

中經院表示，2020年成長模式仍偏重國內需求，國內需求貢獻2.17個百分點，國外淨需求貢獻0.27個百分點。內需成長中，仍以投資表現為重，全年國內投資年增率約4.58%，貢獻1.0個百分點，民間投資年增率3.87%，貢獻0.70個百分點。

明年民門間消費成長率預估約1.91%，與今年相同。中經院認為，雖然勞動市場持平，物價維穩，有助於消費擴張，但因縮減工時、資遣個別案例增多，加上國際景氣不確定因素增高，民間消費行為仍然審慎保守。

至於明年通貨膨脹率，中經院認為服務類價格雖因基本工資上調而有上漲壓力，但國內經濟成長走勢持平，且基本工資近年多次調整，轉嫁效果有限，預估年增率1.02%，較今年的0.54%增加0.48個百分點。，

明年匯率因為全球經濟成長下行，寬鬆貨幣及擴張財政政策可能成為刺激經濟工具，預估明年台幣兌美元匯率平均價位為30.94元，與今年相當。

經濟成長率美元匯率

延伸閱讀

轉單效應發酵 中經院大幅上修經濟成長率

中經院預估2020年欲振乏力 經濟成長2.4...

許勝雄看好明年經濟景氣

智庫樂觀看2020年 國發會：投資支撐經濟成...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陳冲：建立普遍基本所得制度 可考慮機器人稅

2019-12-19 09:49

轉單效應發酵 中經院大幅上修經濟成長率

2019-12-19 10:43

名家觀點／國家「一起養」還是「幫忙養」？

2019-12-19 03:15

侯友宜專訪／神探引資 靠辦案敏銳神經

2019-12-19 03:09

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

許勝雄看好明年經濟景氣

2019-12-19 02:00

經濟關鍵字預測 中獎名單今揭曉

2019-12-19 01:48

台越新協定 新進台商受益

2019-12-19 01:04

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top