今明兩年經濟成長 中經院上修至2.54%、2.44%

中經院今（19）日公布最新經濟成長率預估，雙雙下修今年與明年經濟成長率。今年因為國內投資極為亮眼，創八年來最高紀錄，前三季經濟成長表現超乎預期，第4季經濟成長率可望上衝到2.68%，今年全年經濟成長率上修到2.54%；明年也雖然主要國家經濟下行，但內需可望大幅貢獻，預估明年經濟成長率2.44%，較今年下降0.1個百分點。

中經院10月間上修今年經濟成長率到2.33%，今日再上修到2.54%，中經院指出，今年經濟成長模式「內外皆溫」，但最大亮點是國內投資繼續成長，公私部門投資活動熱絡，全年國內實質投資成長7.58%，是2011年以來新高成長紀錄。

其中民間企業投資成長7.36%，成為有力支撐，全年經濟預估值上修為2.54%，雖較去年的2.75%差，但在多數國家頻頻下修情勢下，表現超乎預期。

至於明年經濟成長走勢，中經院表示，雖然國際貿易可望從谷底和緩上升，但成長力道疲弱，主要國家的經濟成長都繼續往下，預估2020年經濟成長率約2.44%，其中受比較基期影響，上半年成長率均值約2.62%，高於下半年的2.27%。但各季成長都可望在2%以上。

中經院表示，2020年成長模式仍偏重國內需求，國內需求貢獻2.17個百分點，國外淨需求貢獻0.27個百分點。內需成長中，仍以投資表現為重，全年國內投資年增率約4.58%，貢獻1.0個百分點，民間投資年增率3.87%，貢獻0.70個百分點。

明年民門間消費成長率預估約1.91%，與今年相同。中經院認為，雖然勞動市場持平，物價維穩，有助於消費擴張，但因縮減工時、資遣個別案例增多，加上國際景氣不確定因素增高，民間消費行為仍然審慎保守。

至於明年通貨膨脹率，中經院認為服務類價格雖因基本工資上調而有上漲壓力，但國內經濟成長走勢持平，且基本工資近年多次調整，轉嫁效果有限，預估年增率1.02%，較今年的0.54%增加0.48個百分點。，

明年匯率因為全球經濟成長下行，寬鬆貨幣及擴張財政政策可能成為刺激經濟工具，預估明年台幣兌美元匯率平均價位為30.94元，與今年相當。