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陳冲：用機器人稅籌措財源 建立全民基本收入

2019-12-19 10:46經濟日報 記者陳美君／即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲指出，面對AI等新興科技衝擊與零工經濟（Gig）的來臨，我們已進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞雇關係改變，政府與民間都應該積極思索重要法規的轉型及制度建立。

陳冲提出三點建議，一、升級或調整既有技能(up-skilling or re-skilling)，以契合新興知識型工作職能需求，這是政府亟應進行的課題。

二、考慮零工經濟對社會面的影響，例如思考建立普遍性基本所得(UBI, Universal Basic Income)，以維持國民基本生活保障。

陳冲指出，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得的比例已越來越高，顯見整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟，而可能的財源則是比爾蓋茲提議的機器人稅等。

三、程式語言的學習，我國政府已將程式語言列入107年度課綱，未來世代的第二外國語就是程式語言。

新世代金融基金會於12月18日在東吳大學舉辦研討會，主題為「AI經濟及Gig(零工)經濟夾擊下，人力資源的新挑戰？」，由陳冲擔任主持人，並邀請東吳企管系教授劉敏熙擔任引言人，與談人包括寬量國際(QIC)策略長谷月涵、金庫資本管理總經理丁學文、1111人力銀行行銷開發部總經理何啟聖。

所謂普遍性基本所得、無條件基本收入（Unconditional Basic Income），簡稱 UBI ，又稱為全民基本收入（Universal Basic Income），是指沒有條件、資格限制，不做資格審查，每個成員（該國的國民、某地區的居民，或某團體組織的成員）皆可定期領取一定金額的金錢，由政府或團體組織發放給全體成員，以滿足人民的基本生活條件。

陳冲東吳大學國民

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