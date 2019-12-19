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轉單效應發酵 中經院大幅上修經濟成長率

2019-12-19 10:43聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

中經院今公布今、明年經濟預測，受惠於中美貿易戰的轉單效應浮現，中經院再次上修今年台灣經濟成長率達2.54%，並預測明年經濟成長率為2.44%。但比起主計總處11月29日預測的今、明年2.64%、2.72%都還要低。

中經院今初估台灣第4季經濟成長率約2.68%，併計前三季後今年全年經濟成長率2.54%，比起10月預估的今年2.33%，再次大幅上修。明年經濟成長率預測為2.44%，也比10月預估的2.34%大幅上修。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，台灣在轉單效應挹注下，今年台灣經濟成長率表現超乎預期，成長模式呈現「內外皆溫」，初估今年經濟成長率2.54%，雖較2018年的2.75%略減0.21個百分點，但屢經上修且突破2.5%，在全球經濟景氣氛圍多呈下行情勢下，難能可貴。今年國內實質GDP表現最亮眼是國內投資，全年國內投資實質成長7.58%，是2011年以來新高；民間企業投資成長7.36%，為經濟成長提供有力支撐。

針對明年，彭素玲表示，明年全球經濟走勢依然欲振乏力，主要國家經濟成長續往下行，在此國際經濟情勢下，預測國內經濟成長率約2.44%，較今年預估的2.54%下降約0.1個百分點，受比較基期因素影響，上半年成長率可望維持2.6%以上，但下半年走勢較為平緩，不過也是在2%以上，成長模式偏重內需。

各機構對台灣明年經濟成長的預測差距很大，以主計總處11月底公布的2.72%最樂觀，而IMF、經濟學人、法國興業銀行、瑞銀集團、匯豐等機構則預測明年台灣經濟成長不到2%。遠雄人壽風控長儲蓉表示，主要機構的預測中以主計總處最樂觀，這反映的是大家對2020年不確定性很大，「我認為2020年是非常大變數，沒有2019年這麼樂觀。」

彭素玲也指出，對於明年經濟有五大不確定性：第一，中美貿易戰後續，第一階段貿易協議達成對台灣是相對利多，但大部分訊息都是美國發布，中方較沒有聲音，雖然對明年達成第一階段協議是抱持樂觀，但後續仍有待觀察。第二，今年11月有部分國家對貨幣寬鬆有採觀望的情況，2020年全球經濟情勢較走緩，主要國家的財經政策會採取手段。

第三，大陸經濟成長趨緩，多數機構都認為中國明年會「保六」的機率低，對於金融穩定或就業都是很大問題，民間消費也在往下滑，且中國面臨債務風險，尤其在房地產部分，2008年金融風暴就是從房市泡沫開始，大陸的情況值得留意；第四，2020年國內投資部分，半導體主要會支撐明年國內投資，但國內投資面臨五缺問題，恐會造成廠商投資意願更遲疑，政府公共支出還有待觀察，尤其是在公共基礎建設將具有關鍵性。第五是地緣政治，明年初台灣要總統大選，明年底美國總統大選，還有中東局勢不穩、香港反送中，都對經濟走勢會有相對影響。

中經院今舉辦2020台灣經濟預測研討會。記者戴瑞瑤／攝影
中經院今舉辦2020台灣經濟預測研討會。記者戴瑞瑤／攝影
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經濟成長率貿易戰

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