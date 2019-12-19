陳冲：建立普遍基本所得制度 可考慮機器人稅

面對AI等新興科技衝擊與零工經濟（Gig）的來臨，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，我們已進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞雇關係改變，為維持國民基本生活保障，政府可建立「普遍基本所得制度」，至於財源可來自包括機器人稅等新的稅收。

陳冲在東吳大學舉辦主題為「AI經濟及Gig（零工）經濟夾擊下，人力資源的新挑戰？」研討會上表示，AI等新興科技帶來的衝擊，以及零工經濟的來臨 ，都造成勞雇關係改變，政府與民間都應該積極思索重要法規之轉型及制度之建立，他有三點建議。

一、升級或調整既有技能（up-skilling or re-skilling），以契合新興知識型工作職能需求，這是政府亟應進行的課題。

二、考慮零工經濟對社會面的影響，例如思考建立普遍性基本所得（UBI, Universal Basic Income），以維持國民基本生活保障。陳冲指出，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得的比例已越來越高，顯見整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟，而可能的財源則是比爾蓋茲提議的機器人稅等。

三、程式語言的學習，我國政府已將程式語言列入107年度課綱，未來世代的第二外國語就是程式語言。

針對零工經濟，東吳大學企管系教授劉敏熙表示，平均而言零工工作者的收入比全職工作者低約58%，主要是周平均工時約25小時，較全職工作的40小時低。

當前零工經濟遭遇的重要挑戰包括，僱傭關係界線模糊，零工工作者反而成為勞動弱勢，尤其個人承攬並不屬於受僱勞工，不享有勞健保，也沒有雇主提撥薪資6%的勞工退休金，若要投保，需加入職業工會，所有成本需自行負擔。

目前德國政府提出「第三類勞工」概念，乃是介於「僱傭」和「承攬」間的「類勞工」，他們在工作過程中不受雇主指揮監督，但大部分收入卻來自同一家公司，能享有社會保險，也可加入勞工和雇主簽訂的團體協約，是相對可行的制度。

但劉敏熙建議，政府實施UBI的時間與方式，需要縝密規劃，尤其相對應的財源如機器人稅、AI使用稅等，需有配套制度。