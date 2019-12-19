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中經院預估2020年欲振乏力 經濟成長2.44%略低今年

2019-12-19 09:46經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

中經院今（19）日公布經濟預測，二度上修2019年全年經濟成長率為2.54%，主要受外貿部門挹注成長；並預估2020年欲振乏力，經濟成長率為2.44%，各季成長趨勢受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年，成長模式偏重內需。

中經院院長陳思寬表示，中經院每月針對製造業及非製造業廠商訪查，有76％表示訂單產能營運有受到美中貿易紛爭影響，不過比率自去年12月以來沒有提升，但仍應留意2020年不確定性，即便近期達成貿易協議，但核心問題並未解決，如中國大陸對產業的補貼等政策。

此外，陳思寬說，目前中國大陸經濟成長動能趨緩、債務風險嚴峻，在經濟結構轉型有隱憂存在，另外，國際上非經濟因素地緣政治以須留意。預估2020年全年經濟成長率則預估為2.44％，略低於2019年的2.54%，主要仰賴內需支撐。

中經院分析，2019年台灣經濟成長率表現超乎預期，主要是外貿部門之持續挹注，初估第4季經濟成長率約2.68％，併計前三季後全年經濟成長率2.54％。

觀察2019年國內實質GDP各項組成表現，最為亮眼者為國內投資，由於公、私部門投資活動挹注，全年國內投資實質成長7.58％，創下九年以來新高紀錄。其中，民間企業投資成長7.36％，為經濟長提供有力支撐；併計消費、存貨等之國內需求對經濟成長貢獻1.81個百分點。

雖然 2019 年全球經濟景氣因國際貿易糾葛及地緣政治不安之氛圍下，成長走勢低迷；惟台灣在轉單效應挹注，且名目值經物價平減後，輸出、輸入皆呈平緩正向成長，全年國外淨需求對經濟成長的貢獻由 2018 年之－0.27 轉為正貢獻 0.73 個百分點。

展望2020年，全球經濟走勢依然欲振乏力，主要國家經濟成長續往下行。在此國際經濟情勢下，預測國內經濟成長率約2.44％，較2019年之2.54％下降約0.1個百分點。成長趨勢受比較基期因素影響，上半年成長率可望維持於2.6％以上，下半年走勢較為平緩，惟也都在 2.0％以上。

中經院指出，2020年的成長模式偏重內需，成長貢獻2.17 個分點。相對之下，國外淨需求因輸入成長高於輸出，貢獻降至0.27個百分點。至於通貨膨脹率約 1.02％，雖較2019年之 0.54％增加0.48個百分點，惟物價環境仍屬溫和情勢。

其中，由於主要國家2020年經濟成長下行，寬鬆貨幣以及擴張財政政策可能成為刺激經濟成長工具。預估2020年新台幣兌美元匯率全年平均價位約30.94元新幣兌換1美元，與2019年之30.93元價位相仿。

中經院上修2019年全年經濟成長率為2.54%，主要受外貿部門挹注成長；並預估2...
中經院上修2019年全年經濟成長率為2.54%，主要受外貿部門挹注成長；並預估2020年欲振乏力，經濟成長率為2.44%，各季成長趨勢受比較基期因素影響，上半年成長率略高於下半年，成長模式偏重內需。圖／中經院提供
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經濟成長率

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