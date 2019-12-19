親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

這種路口最易車禍！交警教眉角 麻煩不上身

逾半議員認濫權！川普彈劾案 美國眾院通過兩項罪名

如何客觀理解大聯大/文曄案？

2019-12-19 09:43文／ 黃齊元

圖／shutterstock圖庫
圖／shutterstock圖庫
分享

上個月，大聯大突然宣布，將以27％溢價，公開收購同業文曄30％股權，為市場投下一顆震撼彈。不久前，德州儀器才剛取消兩家公司產品代理權，對其業務均造成影響。此外，大聯大是台灣產業控股公司的模範，過去曾成功整合6家公司，但此次卻是採用非合意的手段入股同業，可能是希望未來同業能彼此合作，以投資作為手段。

新聞公布後，文曄股價大漲20％，但公司反應激烈，並以違反公平交易法為由，請主管機關擋下本案。大聯大則再一次強調其「財務投資」的初衷，表示未來不會入股董事會，並且不會從公開市場收購委託書

本案之所以引人注目，是因為非常類似3年前日月光公開收購同業矽品25％股權，在市場引起軒然大波，矽品甚至先後試圖引進鴻海、紫光等救兵，唯最後仍然被日月光所併購。該案的關鍵在於是以「財務性投資」為初始，但以「策略性整合」作結束。

我們覺得本案應從以下五個角度來評估，才不會失焦：

第一、股東權益保障。目前焦點集中在公司彼此之間攻防，但都忽略了小股東的權益。大聯大以接近30％的溢價公開收購文曄股權，這是重要的指標，溢價水平和過去案例相比並不低。如果投資案不能順利進行，小股東的損失應向誰求償？以矽品來看，一開始反對日月光併購，所以找救兵（white knight），並提出不同的方案。這是正常的作法，國際併購攻防戰均以何者能提出對股東利益極大化的方案為主要考量，很少有一開始即以行政命令作為阻擋，少數例子是川普前年在最後一刻，把半導體業者博通併高通的案子以國安理由否決。

第二、全球產業趨勢。在中美貿易戰的趨勢下，全球產業面臨艱困挑戰，進一步加速行業的整合。以半導體行業為例，NXP和Freescale合併，Avago併Broadcom、Intel買Altera，這些皆間接促成半導體產業鏈從上游至下游的整合，包括DRAM、晶圓代工、封裝，現在又延伸到IC通路端。

以IC封裝產業為例，如果日月光和矽品沒有整合，今日可能會陷入殺價競爭局面。台積電之所以能享有高獲利及高股價，關鍵在於其擁有52％的市占率。當然站在外商的立場，絕對不希望看到台灣產業攜手合作，越分裂越好。然而以晶圓代工為例，外商都不得不向龍頭台積電屈服；任何人想要成為市場領導者，就一定要依賴台積電的技術和產能。

第三、公司治理。大聯大已聲明是財務性投資，並無意介入文曄的經營，且已公開提出五點聲明及承諾。

公開收購最重要的精神，就是允許任何人從市場上以公平價格收購一定數量的股權，這是一個市場機制，沒有必要用行政手段予以扭曲，也不宜過度揣測未來可能發生的情況。財務投資是任何企業的權利，當年國巨入股同業大毅，經過很多年以來未見雙方進一步整合。主管機關應該依法行事，落實公司治理的精神，同時兼顧大股東與小股東的利益。

第四、產業控股公司。傳統併購有兼併與收購兩種形式，但大聯大首創「產業控股公司」架構，也就是在一個屋頂下，雙方各自維持其獨特性，又不失相互合作的空間，這是適合台灣產業發展的方向。財務性投資的控制性比產業控股公司更弱，再予以否決，顯得多餘。

第五、社會意義。今年面臨全球經濟變局，是台灣企業的大變革年，未來會有更多產業整合產生。公開收購辦法的存在，讓企業相互投資更加靈活，也創造更多的合作可行性。手上現金充裕的企業，去投資其所熟悉的行業，是很正常的事，比亂跨界風險更低。然而今年上半年有一個案，某外商公開收購其投資多年的公司，結局是半路殺出的市場派突擊取得經營權，讓正規透過法令公開收購的外國績優公司受挫，懂得操作法律的公司反而取得勝利。從長期觀點來看，恐非台灣資本市場之福，值得深思。

文章轉載：工商時報

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中經院預估2020年欲振乏力 經濟成長2.44%略低今年

2019-12-19 09:46

名家觀點／國家「一起養」還是「幫忙養」？

2019-12-19 03:15

侯友宜專訪／神探引資 靠辦案敏銳神經

2019-12-19 03:09

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

許勝雄看好明年經濟景氣

2019-12-19 02:00

經濟關鍵字預測 中獎名單今揭曉

2019-12-19 01:48

台越新協定 新進台商受益

2019-12-19 01:04

台越簽新協定 鄧振中：投資保障更完整

2019-12-19 00:58

台越投保協定 建立協調機制

2019-12-19 00:58

財經觀點╱從數據到決策 3步驟跨越鴻溝

2019-12-19 00:37

台經院：明年景氣有3不確定

2019-12-19 00:35

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

國發會催生 國家新創品牌誕生

2019-12-18 23:25

新創社群 邁向無限大的可能

2019-12-18 23:20

相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

2019-12-18 20:52

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

台商回流訂單增 抵國際經濟放緩

2019-12-18 18:36

今年IPO重質不重量 勤業眾信：明年募資額上看200億

2019-12-18 18:35

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

2020台灣經濟總展望／中研院：外冷內溫 GDP估增2.58%

2019-12-18 15:00

美中達第一階段協議 許勝雄看好明年經濟景氣

2019-12-18 14:17

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:59

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:05

2020經濟關鍵字 「躍」字拔得頭籌

2019-12-13 02:10

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

深挖！大聯大“霸總”式收購文曄股權兩大疑點、三大反轉可能！最終能否達成？

2019-12-19 09:58

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

2019-12-18 16:39

憶聲中壢智匯科技園區動土 打造北台灣產業新風華

2019-12-18 10:40

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

2019-12-18 18:08

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」

2019-12-18 18:34

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

施振榮定家規 成員未來創造財富五成回饋社會

2019-12-18 12:44

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

瀚宇博香港子公司配息 匯回台灣逾2億元

2019-12-18 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top