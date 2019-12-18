台越更新投保協定 鄧振中：雙方政府都做很多努力

經濟部今（18）日指出，舊版「台越投資保障協定（BIA）」歷經26年，雙方今簽署新版台越BIA。行政院政委鄧振中表示，本次台越BIA從2014年的513事件經驗補強，對台商的投資保障將更完整，台越雙方能達成如此高標準協定，雙方政府都做很多努力。

經濟部指出，台灣為越南第四大投資國，在今年前十個月，台商投資越南年增長56%。而舊版台越BIA至今已26年，為跟上時代、增加更多台商的保障，台越經過長時間磋商、討論，在部長沈榮津見證下，簽署新版台越BIA。

經濟部表示，新版台越BIA將擴大投資保障範圍，也新增國民待遇，並明定「投資人與地主國爭端解決」程序，最關鍵的是新增政府協調機制，使台商在越南遭遇投資問題時，我國政府可以直接洽越南政府提供協助。

主責新南向業務的政委鄧振中表示，目前從數據上來看，越南是在東南亞各國中，最多台商想前往投資之處，台越關係除了本次BIA更新，其他方面的協定也陸續在就位，無論是企業、學生或觀光客往來、交流，都健康地成長。

鄧振中表示，在此穩固基礎下，台越雙方未來還可發展農業、科技、教育等方面的交流，整體都是朝欣欣向榮方向發展。他說，越南在2014年發生513事件（越南排華事件）後，雙方就此不愉快經驗，來將可以補強之處補起來。

鄧振中表示，未來仍須繼續經營與新南向國家的關係，該如何促成重大（投資）案件的發生，是大家下階段還要思考的，尤其是目前各國包含美中日韓等國，都努力地在東南亞經營各國關係、發展市場及強化投資。

鄧振中展望，台灣在這個發展三年多的經驗上，是比別國走得快、走得早，有不錯的基礎，也因此要繼續規劃下階段的發展。不過他坦言，若尚未成熟的事就不宜過早大張旗鼓，每個階段總有其成果，企業界也對此次成果感到振奮。