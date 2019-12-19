財經觀點╱從數據到決策 3步驟跨越鴻溝

勤業眾信風險管理諮詢公司執行副總張益紳。 圖╱勤業眾信提供 分享 facebook

近年在數位轉型大旗號召下，從智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧醫療，鋪天蓋地的數位化浪潮席捲，讓身處大環境中的企業，無不絞盡腦汁地探尋下一步的決勝點，其中關鍵的核心，仍是錯綜複雜的「數據」。

為數眾多的企業早已跨入資訊化之列，卻不乏聽到企業經營者與管理者感嘆，覺得在面對當前的經營環境上，無法取得即時且可靠的數據來支持管理決策。在這感嘆的背後，揭示著企業對數據的規畫、蒐集、統整與管理決策間的連結上，存在著難以跨越的鴻溝。要如何跨越數據到決策間的巨大鴻溝呢？有三個步驟可以成為解決藥方，依序為決策數據的標準化、自動化及可視化。

做為跨越鴻溝的轉型起手式，步驟一是將決策數據標準化，重新審視與定義數據與決策間的關聯，從「要解決什麼商業情境問題」為出發點，釐清情境所需資料範圍與分析邏輯、找出可衡量的結果、相應的管理行動。

步驟二，將決策數據自動化。依循已定義的數據決策關聯，逐項盤點確認對應情境所需的資料來源，並透過自動化的資料擷取、清洗、轉載工具，將不同來源的資料蒐集與儲存，相較於傳統大多仰賴人工層層資料彙整的作法，大大提升資料處理時效，同時兼顧資料可靠性。

步驟三，決策數據可視化，讓企業經營者能快速解讀數據，除原有傳統管理模式外，商業智慧管理工具更進一步透過儀表板等戰情室的手法，透過大量圖表與數據交互運作，讓閱讀者更直觀地洞察視覺化數據。

企業逐步開展上述各項的過程中，同時建立內部對應的專責單位，並從上而下的聚焦關鍵情境問題，且由下至上的銜接數據斷鏈環節，以收持續性的正向改善循環之效。（記者程士華採訪整理）