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有保障！台商若遇內亂致損失 越南政府將給予有效補償

2019-12-18 21:31經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部今（18）日表示，台越簽署新版投資保障協定（BIA），對於台商越南投資，將全面提升保障標準，包括將投資待遇、徵收補償、武裝衝突或內亂等項目納入保障，越南政府承諾給予台商「公平公正之投資待遇」、若遇徵收、武裝衝突或內亂等，越南政府應給予台商「即時、充分、且有效的補償」。

經濟部表示，新版台越投保協定主要包括：擴大投資保障範圍、新增國民待遇、禁止實績要求、法規透明化、爭端解決、政府協調機制、以及將投資待遇、徵收、損失補償等項目納入保障等七大項。新版台越BIA將提供台商更完整保護，有助擴大雙邊經貿投資關係。

經濟部國際貿易局長楊珍妮表示，昨日雙方完成簽署後，將報行政院核定，互相通知雙方、30日後生效。

舊版台越BIA於1993年簽署生效，迄今已26年，隨著台商在越南投資多元化，舊版已不符合台商需求，近年來經濟部力拚更新，經過多年努力，終於，昨日在經濟部長沈榮津見證下，新版台越投資保障協定由我駐越南代表處大使石瑞琦，與越南駐台北辦事處代表阮英勇在經濟部完成簽署。

經濟部指出，和舊版相較，新版台越投保協定在擴大投資保障方面，包括台商在越南直接投資及透過第三地間接投資越南，且我商在越南的新型投資型態，如期貨、選擇權、衍生性金融商品等皆受保障；並且新增國民待遇，確保台商獲得與越南國民相同之待遇。

經濟部指出，新版台越投保協定新增「禁止實績要求」，亦即越南政府不得要求台商必須購買一定比例的越南產品，才能繼續營運工廠；新版投保協定更全面提升保障標準，將投資待遇、徵收補償、武裝衝突或內亂等項目納入提升保障標準，例如越南政府承諾給予台商「公平公正之投資待遇」、越南政府依法徵收時，應給予台商「即時、充分且有效的補償」。

越南台商經濟部

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