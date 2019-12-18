相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

經濟部今宣布，新版台越投資保障協定(BIA)完成簽署。經濟部表示，舊版台越BIA是1993年簽署生效，迄今已26年，今簽署新版BIA，可強化台商赴越南投資的信心，提升台越雙邊經貿關係。

經濟部說明，舊版台越BIA是1993年簽署生效，在這段期間，台商在越南的投資型態多元化，1993年所簽署的投資協定已不符合今日台商在越南的需求。為使台商在越南投資權益有更充分的保障，並增加投資信心，台越經過多年協商，在今完成談判簽署協定，由我國駐越南代表處大使石瑞琦，與越南駐台北辦事處代表阮英勇，在經濟部完成簽署。

據經濟部統計，今年前10月台商在越南投資金額達12億553萬美元，較2018年同期的7億7210萬美元成長56%。台灣目前為越南第4大投資國，累計至今年10月底，台灣投資總額為319億美元，僅次於韓、日、新加坡。