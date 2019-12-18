國家新創品牌首亮相 陳美伶：象徵台灣新創無限大

國發會今（18）日與台灣新創圈，共同發表國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」，主委陳美伶表示，國家新創品牌有助提升台灣新創圈的國際識別度，能創造歸屬感，明年1月，國家新創品牌也將隨新創業者在美國消費電子展（CES）亮相。

陳美伶今天下午以一襲「低調黑」裝扮出席「國家新創品牌發表會」，她笑說，現場每一位創業家才是主角，她是默默支持大家的「美伶姐」。她提到，國家新創品牌是由公私協力花了兩年多才誕生，一度難產，如今順利產出，讓她很感動。

國發會今天公布的國家新創品牌Startup Island TAIWAN，主視覺是一個以山脈在海洋上的倒影，組合成的「無限大」符號，象徵台灣新創的無限可能。設計團隊指出，它代表挑戰無限大的極限、翻轉無限大的樞紐，也代表多元的無限大開創，也意味著，台灣將從製造蛻變為新創之島。

陳美伶表示，台灣已連續兩年在「世界經濟論壇」（WEF）的全球競爭力報告中，被評比為與德國、美國、瑞士並列的全球四大創新國；最近，美國巴布森學院和英國倫敦商學院在評比全球創業環境時，台灣拿到第四名，這說明台灣新創是非常有實力的。

她指出，國內新創圈很早就跟她表達，希望能創造一個容易辨識的國家新創識別系統，一來讓台灣的創業家走向國際時，能夠很快地被國外看到，二來也能團結台灣的新創圈，讓台灣的新創業者感受到歸屬感，一起努力走出去。

她相當認同，也指示同仁把催生國家新創識別系統，列為國發會「優化新創事業投資環境行動方案」裡的重要一環，並廣邀國內的新創圈、專業人士一同發想，沒想到討論過程火花四射，花了兩年多的工夫，才順利誕生。

陳美伶指出，國家新創品牌識別系統，是由公私協力創造，目前已完成註冊，將授權給台灣新創圈使用，不管是新創團體、新創公司，或是推動新創的公部門，都可以來使用。