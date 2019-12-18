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國家新創品牌首亮相 陳美伶：象徵台灣新創無限大

2019-12-18 20:41經濟日報 經濟日報記者林安妮／台北即時報導

國發會今（18）日與台灣新創圈，共同發表國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」，主委陳美伶表示，國家新創品牌有助提升台灣新創圈的國際識別度，能創造歸屬感，明年1月，國家新創品牌也將隨新創業者在美國消費電子展（CES）亮相。

陳美伶今天下午以一襲「低調黑」裝扮出席「國家新創品牌發表會」，她笑說，現場每一位創業家才是主角，她是默默支持大家的「美伶姐」。她提到，國家新創品牌是由公私協力花了兩年多才誕生，一度難產，如今順利產出，讓她很感動。

國發會今天公布的國家新創品牌Startup Island TAIWAN，主視覺是一個以山脈在海洋上的倒影，組合成的「無限大」符號，象徵台灣新創的無限可能。設計團隊指出，它代表挑戰無限大的極限、翻轉無限大的樞紐，也代表多元的無限大開創，也意味著，台灣將從製造蛻變為新創之島。

陳美伶表示，台灣已連續兩年在「世界經濟論壇」（WEF）的全球競爭力報告中，被評比為與德國、美國、瑞士並列的全球四大創新國；最近，美國巴布森學院和英國倫敦商學院在評比全球創業環境時，台灣拿到第四名，這說明台灣新創是非常有實力的。

她指出，國內新創圈很早就跟她表達，希望能創造一個容易辨識的國家新創識別系統，一來讓台灣的創業家走向國際時，能夠很快地被國外看到，二來也能團結台灣的新創圈，讓台灣的新創業者感受到歸屬感，一起努力走出去。

她相當認同，也指示同仁把催生國家新創識別系統，列為國發會「優化新創事業投資環境行動方案」裡的重要一環，並廣邀國內的新創圈、專業人士一同發想，沒想到討論過程火花四射，花了兩年多的工夫，才順利誕生。

陳美伶指出，國家新創品牌識別系統，是由公私協力創造，目前已完成註冊，將授權給台灣新創圈使用，不管是新創團體、新創公司，或是推動新創的公部門，都可以來使用。

她也提到，明年1月將有80多位台灣新創代表，參加美國拉斯維加斯的消費電子展，屆時參展的業者將共同使用這個識別系統，讓國際間感受到台灣新創無限大。

國發會主委陳美伶今天與國內新創社群一同發表象徵台灣新創無限大的國家新創品牌。記者...
國發會主委陳美伶今天與國內新創社群一同發表象徵台灣新創無限大的國家新創品牌。記者曾學仁攝影。
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國發會主委陳美伶（中）今天與行政院政務委員唐鳳及台灣新創社群一同發表國家新創品牌...
國發會主委陳美伶（中）今天與行政院政務委員唐鳳及台灣新創社群一同發表國家新創品牌。記者曾學仁攝影。
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創業陳美伶國發會

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