大突破！經部：已簽新版台越保障協定 強化台商投資信心

經濟部今（18）日晚間表示，在經濟部長沈榮津見證下，新版台越投資保障協定(BIA)由我駐越南代表處石瑞琦大使與越南駐台北辦事處阮英勇代表在經濟部完成簽署，新版台越BIA將提供台商更完整保護，有助擴大雙邊經貿投資關係。

經濟部表示，舊版台越BIA於1993年簽署生效，迄今已26年，在這段期間，國際間投資協定已發展對投資人提供更完善的保障，且台商在越南的投資型態也多元化，因此1993年所簽署的投資協定已不符合今日台商在越南的需求。為使越南政府可提供我業者在越南之投資權益有更充分的保障並增加投資信心，雙方經過多年協商，終於在今日完成談判簽署協定。

經濟部指出，本年至今台商在越南投資成長率亮眼，前10個月台商投資金額(12億553萬美元)較2018年同期(7億7,210萬美元)成長56%；台灣目前為越南第4大投資國，累計至2019年10月底台灣投資總額為319億美元，僅次於韓、日、星。另，自1952年至2019年10月，越南對我投資累計為6,485萬美元。

鑒於美中貿易摩擦有長期化趨勢，對全球皆有影響，除影響全球經濟前景，也造成全球產業供應鏈重整，而越南成為外資最熱門的投資地點。加上越南為CPTPP及RCEP的成員國，為我廠商前往東南亞投資之優先選項，經濟部已於越南胡志明市設置台灣投資窗口，協助我商在越南投資布局，本次新版BIA簽署，為政府推動新南向政策重大成果，可望強化我商赴越南投資的信心，提升台越雙邊經貿關係。