SOGO陳年紛爭 星商天義：不排除啟動國際仲裁

前太流公司負責人李恆隆將太流股東權利轉讓給新加坡商天義公司，天義今（18）日表示，已委託東吳大學法學院就爭議點進行法律鑑定，並呼籲經濟部應撤銷太流公司2002年11月13日增資變更登記，否則將依台星經濟夥伴協定（ASTEP）啟動爭端解決機制，尋求國際仲裁。

天義公司今日委託東吳大學法學院召開公聽會，就2002年遠東集團參與的太流公司增資變更登記相關爭議進行討論。

經濟部商業司長李鎂今天雖也出席公聽會，但全程沒有發言，中途就以有會議為由提早離席。商業司官員在公聽會上僅簡短回應，太流公司相關登記案件，經濟部向來都是依法辦理，且監察院今年5月8日調查報告結論，也認為經濟部處置並無違背法令圖利他人之虞。

天義公司負責人、也是新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠則表示，請經濟部明確告知，太流公司2002年11月13日增資變更登記到底有沒有效；否則將先依ASTEP規定，於六個月內與經濟部協商。若協商不成，將依爭端解決機制，將此案搬上國際仲裁平台。

天義公司代理人、律師陳彥任指出，高院已判決遠東集團2002年11月13日增資太流公司係以不實文件辦理，應屬無效。

天義公司新加坡代表律師朱寶華指出，此案主要有兩個爭議點，一是法院判決是否受到尊重及拘束，一是主管機關是否應依新修正的公司法，依法行政。她表示，啟動ASTEP仲裁之前，有六個月時間請求協商，這在段時間，天義會秉持ASTEP精神進行協商，若無結論，才會啟動國際仲裁。提起仲裁的時間，將在學者專家法律鑑定報告出爐後擇期公布，天義委託法律鑑定報告會在二周後完成。

2002年9月底，李恆隆召開股東臨時會及董事會，通過將太流股本從1,000萬元增資至10.1億元，但因會議涉及偽造文書，太流增資的合法性受到質疑，太設章家、李恆隆與徐旭東三方人馬從此展開SOGO經營權爭奪戰。

2018年，公司法三讀修正通過，其中第9條就是外界俗稱的「SOGO條款」，明定公司設立或其他登記事項有違反刑法偽造文書罪，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷；不過，當時經濟部表示，新法不溯既往。