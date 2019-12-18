台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

台經院院長張建一今出席三三會談2020景氣預測。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 台經院院長張建一今出席三三企業交流會，針對明年景氣預測進行專題演講。他指出，明年仍有三大不確定性，首要為中美貿易戰；第二是地緣政治，包含香港反送中、中東情勢緊張；第三是台商回流是否發酵。

張建一表示，美中貿易第一階段協議，預計明年一月第一周會簽署，預估美總統川普簽完之後就會放著去拚選舉，但後續仍有不確定性，中美貿易戰估至少會持續五年。多機構都預估美、中明年經濟表現比今年差，美國GDP成長逐季放緩，但美民間消費仍持穩，民間投資則受到貿易戰影響下滑。至於中國，第三季GDP已掉至歷史最低點，依照IMF預測，明年經濟成長會跌至百分之五點八。

但張建一指出，雖機構預測美經濟成長明年比今年差，但「不需過度悲觀」，因為美消費持續擴張，過去美國經濟成長靠消費最多，明年起如果美國大型與其他國家服務創新公司能掌握5G、AI等新技術，美國與全球經濟可望在數位經濟趨勢下成長，這也是台灣的機會。

針對台灣，張建一表示，明年製造業景氣展望將較今年改善，但上漲幅度有限，以科技產業較突出，市場尤其關注在半導體業，尤其是台積電。服務業部分，景氣展望略微不如今年，但銀行業表現偏向樂觀；不動產業景氣略顯改善，但住宅市場的盤整格局仍在。

張建一也提醒，明年仍有三大不確定因素，第一，中美貿易談判雖有進展，但還要觀察後續談判與落實，美中貿易戰目前還沒打到服務貿易戰，但法美貿易戰已達到服務貿易戰，法國對美課稅，美也對法國瓷器、香水課稅。第二是地緣政治，未來全世界會變「一世界、兩套系統」，對台商來說，提供中國的在中國製造，但出口到美國會盡量避免在大陸製造，另還有香港反送中，香港金融中心地位動搖，中東情勢緊張也會造成國際油價波動；第三，台商回流是否發酵，假設景氣突然惡化，尤其美國明年總統大選是個變數，景氣惡化之下投資信心會下降。