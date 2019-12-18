台灣新創國家級品牌亮相 陳美伶：與新創品牌邁向國際

國發會今（18）日舉行「Startup Island TAIWAN」新創品牌發表，國發會主委陳美伶表示，台灣需要有一個整體識別品牌，讓台灣新創走出台灣、邁向國際。台灣新創近年來蓬勃發展，屢次在國際舞台創下佳績，根據2018年及2019年世界經濟論壇（WEF）公布的全球競爭力報告，已連續兩年在「創新能力」中排名亞太第一名、全球第四名，顯示台灣持續受到國際肯定。