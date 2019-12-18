今年IPO重質不重量 勤業眾信：明年募資額上看200億
勤業眾信統計，2019年台灣資本市場新掛牌上市櫃企業共35家，家數雖是近年較低，但整體募資金額280億元，是近五年第二高。展望明年，勤業眾信認為，國際上貿易保護主義氛圍難散，在預測上較為保守，預計明年台灣資本市場朝掛牌家數40家起跳、募資金額160～200億元目標前進。
勤業眾信表示，今年台灣資本市場有「三高」特色，包括台股刷新近30年新高、募資額高以及高科技。
勤業眾信總裁賴冠仲指出，今年台灣資本市場「重質不重量」，主要是在美中貿易戰影響下，產業鏈的轉移、重整，讓計劃上市櫃的企業覺得可再觀望，延後IPO時間，展望2020年仍可審慎樂觀看到。
對於明年國際經貿情勢，賴冠仲表示，美中貿易戰氣氛雖緩和下來，但不可能馬上結束，若期待美中貿易戰在明年就畫下句點，是「不切實際」的期待，保護主義抬頭後，至少要三到五年時間才會趨緩。
勤業眾信審計服務部營運長洪國田表示，統計今年台灣35家新掛牌上市櫃企業，總募資金額280億元，超越去年同期的235億元，成長近兩成，且平均每家企業平均募資金額也自去年3.9億元大幅成長到8億元。
洪國田指出，去年前五大募資股募資金額為185億元，占整體65%，最大募資股是汽車租賃業的和潤；其次則是科技業「緯穎」。
觀察明年資本市場概況，洪國田分析，2020年應持續關注美中貿易戰所引發的長短期轉單效應和中國大陸開放資本市場的磁吸效應外，資金稅務規劃和美國總統大選年，皆可能造成潛在的經濟成長挑戰。
留言