今年IPO重質不重量 勤業眾信：明年募資額上看200億

勤業眾信統計，2019年台灣資本市場新掛牌上市櫃企業共35家，家數雖是近年較低，但整體募資金額280億元，是近五年第二高。展望明年，勤業眾信認為，國際上貿易保護主義氛圍難散，在預測上較為保守，預計明年台灣資本市場朝掛牌家數40家起跳、募資金額160～200億元目標前進。

勤業眾信表示，今年台灣資本市場有「三高」特色，包括台股刷新近30年新高、募資額高以及高科技。

勤業眾信總裁賴冠仲指出，今年台灣資本市場「重質不重量」，主要是在美中貿易戰影響下，產業鏈的轉移、重整，讓計劃上市櫃的企業覺得可再觀望，延後IPO時間，展望2020年仍可審慎樂觀看到。

對於明年國際經貿情勢，賴冠仲表示，美中貿易戰氣氛雖緩和下來，但不可能馬上結束，若期待美中貿易戰在明年就畫下句點，是「不切實際」的期待，保護主義抬頭後，至少要三到五年時間才會趨緩。

勤業眾信審計服務部營運長洪國田表示，統計今年台灣35家新掛牌上市櫃企業，總募資金額280億元，超越去年同期的235億元，成長近兩成，且平均每家企業平均募資金額也自去年3.9億元大幅成長到8億元。

洪國田指出，去年前五大募資股募資金額為185億元，占整體65%，最大募資股是汽車租賃業的和潤；其次則是科技業「緯穎」。