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台商回流訂單增 抵國際經濟放緩

2019-12-18 18:36台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

中研院18日公佈2020年台灣經濟情勢展望，由經濟所周雨田教授說明。（photo...
中研院18日公佈2020年台灣經濟情勢展望，由經濟所周雨田教授說明。（photo by 主辦單位）
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國際貿易緩，國內需求漲，2020年台灣經濟將是「外冷內溫」。中研院18日公佈2020年台灣經濟情勢展望，會中報告指出，國內因得利於中美貿易戰台商回流、國際轉單效益、國內科技大廠增購設備及前瞻計畫帶動內需，能抵銷國際經濟放緩，預估明年實質經濟成長率為2.58%。

國內外經濟發展抵銷

中研院經濟所教授周雨田18日針對2020年經濟成長展望表示，因台商回流、半導體廠商設備增購，預期民間投資年增長率為3.67%。然而，國際上因脫歐問題未解、日韓政治交鋒及中美貿易戰持續及美國經濟成長陷入停滯周期，明年經濟成長並不樂觀。

「德國經濟有觸底反彈的跡象，但歐盟因脫歐問題尚未走出低迷情況，日本因與韓國的貿易糾紛，製造業持續萎縮，中美貿易戰雖經過第一階段協商，但未見實質條約。」周雨田指出，2020年雖全球經濟放緩，但國內在前瞻建設內需成長下，預估明年實質經濟成長率為2.58%。

周雨田肯定政府以積極推動前瞻政策建設，和公共綠能設施的投資，帶動國內需求。他也估計明年內需將復甦、消費者信心回溫。「值得注意的是，台灣對美國出口達百分之14，是歷年來最高。」他補充。

2019年經濟得利

2019年中美貿易戰影響各大經濟體成長，周雨田表示，台灣得利於國際訂單轉移和台商回流的投資效益，帶動內需成長，全年經濟成長率預測小幅上修至2.62%。物價方面，預估今、明年CPI消費者物價指數年增率為0.52%、0.73%，整體物價表現平穩。

民間消費部分，批發業受貿易摩擦導致需求減少，抵銷銷售力道，合計批發、零售及餐飲業營業總額較去年同期減少1.07%。但年末傳統消費旺季來臨，減幅有望縮小，預估2019年實質民間消費成長率維持在1.99%。

【更多精采內容，詳見

貿易戰消費者物價指數

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