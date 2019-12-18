廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

廣達董事長林百里。 聯合報系資料照片 分享 facebook

廣達旺年會今（18）日晚上登場，董事長林百里表示，今年成績表現相當不錯，儘管是大風大浪日子，但廣達還是維持成長步伐，展望2020年，廣達全力往人工智慧等新領域衝刺，明年開始的未來10年，成長速度會比過去30年更快。

林百里認為，今年成績相當不錯，數字不能講，因為還沒有出爐，且根據公司法今天不能透露。但在今年大風大浪的日子裡面，廣達還是維持成長，感謝所有員工跟團隊，這是廣達精神的表現。

林百里表示，今年除了業績以外，研發有很多領先，有很多超過競爭者的好東西，研發非常成功，往後幾年會有更好的成長。在2020年，請求大家再次努力，以後都是AI、技術價值更好的產品，廣達未來不是夢、AI不是夢，廣達就是A Team。

林百里指出，2020年是一個重要關卡，是重要的10年開始，往後會成長更快，比過去30年更快成長，因為已經看到未來10年步伐，路途已經很清楚，廣達技術領先同業。

廣達副董事長梁次震認為，過去一年有不錯的進步，因有美國關稅關係，廣達用了很多方法去反應，應變秘笈就是唯快不破，做得快、做得好。廣達會努力往前走，明年在這幾年努力基礎上，更會往前發展。

梁次震指出，廣達在現有基礎上再更往前走，未來幾年有很多不同技術，請大家一起加油，讓廣達變成A+公司。