貿協成立「臺美商務交流中心」 打造全方位夥伴關係

順應臺美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴，外貿協會今天成立「臺美商務交流中心」，並舉辦揭幕酒會，由外貿協會董事長黃志芳主持，經濟部次長王美花、美國在台協會(AIT)處長Mr. William Brent Christensen蒞臨致詞，黃志芳表示，臺美企業將從源頭端研發創新共同合作，維護自由、開放的價值，展現互惠、互利的競爭優勢。

今天出席揭幕儀式貴賓尚包括AIT副處長Mr. Raymond F. Greene、國際貿易局局長楊珍妮、美國各州在臺辦事處代表、臺北市美國商會代表、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、臺電公司董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋皆親臨祝賀，現場冠蓋雲集，展現更為凝聚的臺美關係。

黃志芳在開幕致詞時表示，全球供應鏈結構重整，由全球化轉向在地化，臺美關係除了雙邊貿易與投資的升溫成長外，正在從version 1.0供應鏈合作關係升級到version 2.0全方位夥伴關係。

黃志芳表示，為迎接臺美商業關係新時代的來臨，貿協將鏈結美國在臺最重要的商務機構：美國在臺協會(AIT)、美國各州政府辦事處(ASOA)、臺北市美國商會(AmCham)，成立臺美商務交流中心，搭建臺灣企業與美國企業緊密交流的管道。

AIT處長酈英傑表示，經貿交流及商務合作為AIT在臺推動的項目，2019年第三季臺美雙邊貿易較同期增長13.6%，美國為臺灣前三大合作夥伴，除此之外，臺灣更是在美投資的重要推手，近兩年來臺灣皆為「選擇美國投資高峰會(Select USA)」最大的代表團，顯見臺美未來可再創造更多投資合作機會，期盼未來透過「臺美商務交流中心」持續深化雙邊經貿關係，並加強組團互訪。

經濟部次長王美花則表示，今年已有160家臺商積極響應回臺投資方案，藉由臺商投資，將打造臺灣成為全球高階製造中心；同時，美商軟體公司來臺投資，也將推動臺灣成為高科技研發中心。

貿協表示，「臺美商務交流中心」將是協助深化臺美企業連結的重要國際平台，有助臺灣產業垂直轉型，提升產品附加價值，打響MIT名號，擴大臺美雙邊投資與貿易的加乘效果。

臺美商務交流中心將透過協調(Coordination)、諮詢(Consultation)、研析(Market research)、轉介(Referral)、交流(Networking circle)等方式，發揮鏈結平台的功能，提供廠商多元化的服務。外貿協會另積極擴大服務範圍，將於美西設立臺灣商品展售中心，與5個美國駐外辦事處共同推動，帶領臺商布局美國市場，提供通路、物流、行銷等全新業務。

依據美國商務部經濟分析局統計，臺灣已躍升為美國第10大貿易夥伴，臺灣出口至美國的主力產品為電子產品、機電設備、車輛及零配件等，具有完整產業供應鏈優勢，更是亞洲重要科技發展中心，除半導體產業位居龍頭地位，5G、AI、自駕車等產業亦蓬勃發展。

此外，臺灣也積極參與美國「人才循環大聯盟計畫(Talent Circulation Alliance, TCA)」，全力推動養成我國產業全球化與促進數位轉型所需的國際專業人才，未來透過臺美研發人才的實務交流，將協助彼此成為更緊密的產業戰略夥伴。