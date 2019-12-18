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台灣新創專用 國家級品牌正式亮相

2019-12-18 17:11攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

國家發展委員會下午在台北三創生活園區舉行「國家新創品牌發表會」，國發會主委陳美伶出席並主持品牌啟動儀式，表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛力。未來，讓全世界看見台灣的創新，讓台灣新創走向全世界。

國發會主委陳美伶（圖）下午表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛...
國發會主委陳美伶（圖）下午表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛力。未來，讓全世界看見台灣的創新，讓台灣新創走向全世界。記者曾學仁／攝影
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「國家新創品牌 發表會」下午舉行，國發會主委陳美伶（中）出席並主持品牌啟動儀式，...
「國家新創品牌 發表會」下午舉行，國發會主委陳美伶（中）出席並主持品牌啟動儀式，表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛力。記者曾學仁／攝影
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國家新創品牌。記者曾學仁／攝影
國家新創品牌。記者曾學仁／攝影
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貝殼放大執行長 林大涵。記者曾學仁／攝影
貝殼放大執行長 林大涵。記者曾學仁／攝影
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Startup Genome 台灣新創生態系大使 詹益鑑。記者曾學仁／攝影
Startup Genome 台灣新創生態系大使 詹益鑑。記者曾學仁／攝影
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國家發展委員會下午在台北三創生活園區舉行「國家新創品牌 發表會」，國發會主委陳美...
國家發展委員會下午在台北三創生活園區舉行「國家新創品牌 發表會」，國發會主委陳美伶（圖）出席，表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛力。未來，讓全世界看見台灣的創新，讓台灣新創走向全世界。記者曾學仁／攝影
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國家發展委員會下午在台北三創生活園區舉行「國家新創品牌 發表會」，國發會主委陳美...
國家發展委員會下午在台北三創生活園區舉行「國家新創品牌 發表會」，國發會主委陳美伶（中）出席，表示希望能透過這個國家品牌形塑台灣新創新動能及無限的潛力。未來，讓全世界看見台灣的創新，讓台灣新創走向全世界。記者曾學仁／攝影
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陳美伶國發會看見台灣

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