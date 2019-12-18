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貿協台美商務中心開幕 成兩國企業交流新管道

2019-12-18 17:09經濟日報 記者黃文奇／即時報導

台美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴，在經濟部國際貿易局的支持下，外貿協會成立「台美商務交流中心」，並於今（18）日舉辦開幕典禮暨揭幕酒會。貿協董事長黃志芳表示，此為台美經貿合作的新里程碑，將為台美企業交流搭建新管道。

台美商務交流中心今日正式成立，由黃志芳親自主持，出席者包括經濟部次長王美花、美國在台協會（AIT）處長酈英傑，AIT副處長Mr. Raymond F. Greene、國際貿易局局長楊珍妮、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台電公司董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋。

黃志芳在開幕致詞時表示，全球供應鏈結構重整，由全球化轉向在地化，台美關係除了雙邊貿易與投資的升溫成長外，正在從version 1.0供應鏈合作關係升級到version 2.0全方位夥伴關係，台美企業將從源頭端研發創新共同合作，維護自由、開放的價值，展現互惠、互利的競爭優勢。

黃志芳進一步表示，為了迎接台美商業關係新時代的來臨，貿協將鏈結美國在台最重要的商務機構：美國在台協會(AIT)、美國各州政府辦事處、台北市美國商會，成立台美商務交流中心，搭建台灣企業與美國企業緊密交流的管道。

酈英傑表示，經貿交流及商務合作為AIT在台推動的項目，2019年第3季台美雙邊貿易較同期增長13.6%，美國為台灣前三大合作夥伴，除此之外，台灣更是在美投資的重要推手，近兩年來台灣皆為「選擇美國投資高峰會(Select USA)」最大的代表團，顯見台美未來可再創造更多投資合作機會，期盼未來透過「台美商務交流中心」持續深化雙邊經貿關係，並加強組團互訪。

王美花則表示，由於全球局勢的不穩定，今年已有160家台商積極響應回台投資方案，藉由台商投資，將打造台灣成為全球高階製造中心；同時，美商軟體公司來台投資，也將推動台灣成為高科技研發中心。

台美商務交流中心將透過協調（Coordination）、諮詢（Consultation）、研析（Market research）、轉介（Referral）、交流（Networking circle）等方式，發揮鏈結平台的功能，提供廠商多元化的服務。

為協助中小企業拓展通路並行銷產品，外貿協會另積極擴大服務範圍，將於美西設立台灣商品展售中心，與5個美國駐外辦事處共同推動，帶領台商布局美國市場，提供通路、物流、行銷等全新業務。

依據美國商務部經濟分析局統計，台灣已躍升為美國第10大貿易夥伴，台灣出口至美國的主力產品為電子產品、機電設備、車輛及零配件等，具有完整產業供應鏈優勢，更是亞洲重要科技發展中心，除半導體產業位居龍頭地位，5G、AI、自駕車等產業亦蓬勃發展。

此外，台灣也積極參與美國「人才循環大聯盟計畫（Talent Circulation Alliance, TCA）」，全力推動養成我國產業全球化與促進數位轉型所需的國際專業人才，未來透過台美研發人才的實務交流，將協助彼此成為更緊密的產業戰略夥伴。「台美商務交流中心」將是上述領域中協助深化台美連結的重要國際平台，有助台灣產業垂直轉型，

台美商務交流中心成立開幕式，出席者包括美國各州政府辦事處協會（ASOA）處長吳實...
台美商務交流中心成立開幕式，出席者包括美國各州政府辦事處協會（ASOA）處長吳實恩（左起）、經濟部次長王美花、外貿協會董事長黃志芳、AIT處長酈英傑、台北市美國商會（AmCham）資深總監沙蕩。 圖／貿協提供
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