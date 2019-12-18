美中達第一階段協議 許勝雄看好明年經濟景氣

三三會理事長許勝雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 工商團體三三企業交流會18日舉辦例會，三三會理事長許勝雄在會前受訪表示，美中貿易戰第一階段協商有進展，對於全球經濟成長將有幫助，也對出口導向的台灣有正向影響，如同不少智庫預測，台灣2020年經濟成長率應可以達到2.5%，甚至是更高，看好台灣明年經濟景氣。

許勝雄指出，這些協議對美、中都是正面的，應該對全球經濟成長率有些幫助；除了實質外，另外就是精神面，產業跟消費信心，會有一些效果，這樣全球經濟大概會比較穩定；尤其，台灣市場還是在美、中，如果大陸能維持在6%，IMF原本預估會是5.8%，美國GDP也會回到2.4%，以台灣出口導向以及所具有的產品競爭力，外銷的部分是正面的。

許勝雄認為，台灣內需市場仍屬於「內溫」，台商回到台灣投資、外商在台灣投資，加上美中貿易戰的威脅降低，看好明年台灣經濟成長率應該可以超過2.5%。美中貿易戰有協議是好的開始，不過仍有變數存在，這超乎關稅、投資等問題，強國爭霸下政治上的競爭仍是變數。

他希望，這是好的開始，但未來變數太多了，牽涉到強國爭霸問題，不是單純表面上看到關稅的問題，這會是投資、技術、政治等問題，還是會在人類發展過程重複發生。