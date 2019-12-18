今、明年經濟成長 中研院估2.62%、2.58%

中央研究院經濟研究所今（18）日發布經濟預測，上修2019年經濟成長率至2.62%，並預測2020年實質經濟成長率為2.58%。中研院指出，明年全球經濟前景仍因貿易紛擾尚未落幕與中國大陸內需放緩日益明顯，擴張動能將有所趨緩。

中研院經濟所分析，今年受制於美中貿易對峙僵局延續與海外需求疲軟，全球經濟成長動能明顯轉弱；然而我國獲益於貿易轉單效應、台商回流投資升溫及半導體設備投資擴增等因素下，帶動內需成長，第3季實質GDP年成長率達2.99%，預期國內消費回溫與投資增加，2019年經濟成長率將調升為2.62%。

展望2020年，中研院指出，台灣雖然將持續受到貿易轉移與投資匯回效益，內需可望維持穩定成長，但是，全球經濟前景仍因貿易紛擾尚未落幕，且中國內需放緩日益明顯，擴張動能將有所趨緩，預估2020年實質經濟成長率為2.58%。

民間消費部分，主因汽機車買氣熱絡與其他消費品項支出增加，2019年第3季實質年增率為2.28%。前十月零售及餐飲業營業額屢創新高，內需動能增強，惟批發業受貿易摩擦導致需求減緩，抑低銷售力道，合計批發、零售及餐飲業營業總額較去年同期年減1.07%。

年末傳統消費旺季來臨，減幅可望縮小，預估2019年實質民間消費成長率可維持在1.99%。估計明年內需復甦，消費信心回溫，2020實質民間消費成長率可達2.01%。

民間投資部分，因企業挹注更多設備投資，2019年前三季實質民間投資年增率平均達7.59%。加以近期半導體業擴增先進製程產能，有助提升民間投資對經濟成長的貢獻，預期2019年實質民間投資年成長率將調升至7.42%。明年在台商供應鏈移轉與高基期因素下，估計2020年實質民間投資年成長率為3.67%。加以政府積極推動前瞻政策之建設與公共綠能設施之投資，預估全年實質固定資本形成年增率於2019年與2020年分別成長7.63%與4.11%。

對外貿易部分，第3季商品及服務的實質輸出與輸入成長率分別為0.33%與-2.31%，主因為產線回歸及旺季出貨，推升資通與視聽產品及電子零組件之出口成長，惟回台生產替代使進口明顯縮小，預估2019年的輸出與輸入成長率分別為0.73%與-0.31%。

隨著新興科技應用與5G基礎建設成長快速，有助於維繋明年出口動能，然而美中貿易對峙與中國經濟成長趨緩的大趨勢下，對於國內實質進出口仍有所抑制。併計物價與基期因素後，預期2020年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為2.56%與2.52%。

另外，由於股市活絡與國內資金需求增加，貨幣供給延續擴張格局，累計前10個月M1B及M2年增率分別為7.09%及3.32%，反映市場資金仍屬充裕。考量明年國內經濟動能雖有所減弱，但廠商對資金需求仍加溫，預期2020年M1B及M2成長率可分別維持在4.60%及3.46%。

展望未來，國際貨幣基金組織（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）再度下調對2020年全球經濟及世界貿易量的成長預期，顯示國際機構對全球經濟前景仍保守看待。

儘管美中暫時達成協議，但是智慧財產權、科技競爭與其他貿易結構問題短期內仍不易解決。另外，美國經濟進入周期性放緩，中國經濟結構性改革與債務風險猶存，企業投資步調與消費者信心易受牽制。