12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

台北車站C1D1雙子星大樓聯合開發案1簽約，台北市長柯文哲（圖右）和台北雙星公司董事長許崑泰（圖左）二人進行簽約儀式。 聯合報系記者邱德祥／攝影 分享 facebook 歷時12年、五次流標，位於台北車站旁，有台北西區門戶之稱的「台北雙子星」，在歷經索賄、詐騙、中資疑雲、流標等紛紛擾擾後，12月17日這一天正式簽約後開始興建，預計2026年完工。兩岸商辦大亨的藍天集團許崑泰，為何回台砸606億元投資這個預計20年才能回收的案子，他到底有何盤算？

12月17日一早，位於台北車站，備受注目，有台北國門之稱的雙子星開發案簽約儀式，交通部長林佳龍、台北市長柯文哲致詞，不約而同提起開發案歷經12年六次招標的坎坷經過。

林佳龍說，交通部是該開發案的最大地主。自從2005年交通部與台北市政府簽約，委託北市府開發，至今已經等了15年，「而時間，是開發案最大成本，有很多變數，」如今終於盼來台北車站即將轉型，不只是交通運輸樞紐，還將成為民眾的生活重心。

柯文哲一開口，不改辛辣風格，直指因雙子星開發案在過去招標時，「曾遇到詐騙集團，市府花了兩年時間，成立廉政平台，才重啟招標案。

雖然已正式簽約，但雙子星能終結坎坷命運？

好不容易，2018年第六次招標案，終於順利標出，由對岸媒體大亨于品海領軍的南海控股集團，取得開發第一順位資格。未料，卻因中資疑慮等因素，經濟部投審會不放行，最後由第二順位的藍天電腦與宏匯集團各出資50%的「台北雙星公司」取得開發簽約資格。

藍天宏匯集團創辦人許崑泰自嘲，失而復得的心情，就像聯考落榜，最後卻因為候補而上了。

其實，緊鄰台北車站的雙子星開發案，因地處重要交通樞紐，也被賦予翻轉台北軸線、重振西區商圈的重要使命。雙子星雖有「台北新國門」「西區門戶」美名，卻因產權複雜，地主除了有台鐵、北捷、國民黨，還有38位私人小地主，整合不易，開發難度頗高。

加上該案位於高鐵、台鐵與捷運上，不但墊高工程難度與開發成本，因牽涉環評、古蹟審議、以及產權整合等問題，粗估簽約到完工，約需六年，開發時程過久，風險不小。因此國內經驗豐富的開發商，例如壽險公司、建商等，大多興趣缺缺，也讓開發案招標一路坎坷。

許崑泰回憶，二年前，市府重啟招標案，他與團隊考慮了很長一段時間，一度猶豫，最後決定投標，「我在台北松山區出生，是土生土長的台北囝仔。」

許崑泰從小工程師到兩岸商辦王

台北科技大學畢業後，許崑泰與朋友創藍天電腦，從新北市五股一間小工廠起家。20年前，他西進大陸，從製造跨足3C商場經營，上海、重慶、東北等地，都有「百腦匯」的蹤跡。

他的幕僚形容，投資房地產，許崑泰從不假手他人。同業分析，許崑泰對數字與成本敏感，很早便深入重慶等二線城市獵地，而且只投資市中心、交通樞紐等地段，開發後，通常一樓開百腦匯，樓上做商辦。他創辦的藍天、群光、群百與宏匯四大集團，市值加總約2000億元，掌控商辦面積超過百萬坪。

因此，二年前，有商辦王之稱的他，返台布局，一連拿下台北內湖、新北新莊與雙子星等BOT開發案，也被外界解讀是「看壞大陸未來房市」。

由於雙子星初步規劃也涵蓋商場百貨項目，但目前台灣百貨商場經營也面臨困境，最近一波的週年慶活動，竟有超過五成業者業績未達標。加上曾是藍天大陸事業體獲利王的「百腦匯」，也面臨業績下滑挑戰，此時，許崑泰斥資投資雙子星，到底有何盤算？

許崑泰曾評估，雙子星總投資金額高達606億元，換算租金投報率，至少20年後，才能真正開始賺錢。為何被譏「頭殼壞掉，」他仍堅持要做？

商辦市場驚驚漲，10多年來最陡上坡段

許崑泰的答案很感性，「雙子星是台北建城的起點，是所有台北人的記憶，我們正在寫歷史，一定會全力以赴。」深究原因，台灣商辦市場趨勢，正走在10多年來，成長最快的「上坡」。

根據第一太平戴維斯統計，台灣今年商用不動產交易量，創下自2007年來最高紀錄，截至12月10日為止，交易總額達1428億元，年增率達35%，甚至比前一波高點，2011年壽險業大舉買進商用不動產還高出10％。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠分析，台灣商辦產品稀缺，加上貿易戰的不確定性，需求大增，是這波台灣商辦市場成長的主因。

細究雙子星開發計畫，其中，藍天宏匯集團規劃的商場僅占整體開發面積約21%，「這是最低門檻，當初競爭對手規劃的商場占比超過四成。」

業界分析，台灣百貨商場招商不易，管理成本又高；反之，商辦管理成本較低，租金不斷飆漲，信義區A級商辦，每坪租金已超過5000元。西區缺乏A級商辦，市場對雙子星期望不小。

畢竟離2026年完工還有一段時間，屆時台灣的百貨以及商辦市場到底如何？雙子星能不能達到當初評估的效益，只能留待時間給答案。

（作者／林鳳琪 本文出自2019.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）