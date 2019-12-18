親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜岳父砂石場今被開挖 李明哲批：政治打手

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23聯合新聞網 文章提供／遠見

台北車站C1D1雙子星大樓聯合開發案1簽約，台北市長柯文哲（圖右）和台北雙星公司...
台北車站C1D1雙子星大樓聯合開發案1簽約，台北市長柯文哲（圖右）和台北雙星公司董事長許崑泰（圖左）二人進行簽約儀式。 聯合報系記者邱德祥／攝影
分享
歷時12年、五次流標，位於台北車站旁，有台北西區門戶之稱的「台北雙子星」，在歷經索賄、詐騙、中資疑雲、流標等紛紛擾擾後，12月17日這一天正式簽約後開始興建，預計2026年完工。兩岸商辦大亨的藍天集團許崑泰，為何回台砸606億元投資這個預計20年才能回收的案子，他到底有何盤算？

12月17日一早，位於台北車站，備受注目，有台北國門之稱的雙子星開發案簽約儀式，交通部長林佳龍、台北市長柯文哲致詞，不約而同提起開發案歷經12年六次招標的坎坷經過。

林佳龍說，交通部是該開發案的最大地主。自從2005年交通部與台北市政府簽約，委託北市府開發，至今已經等了15年，「而時間，是開發案最大成本，有很多變數，」如今終於盼來台北車站即將轉型，不只是交通運輸樞紐，還將成為民眾的生活重心。

柯文哲一開口，不改辛辣風格，直指因雙子星開發案在過去招標時，「曾遇到詐騙集團，市府花了兩年時間，成立廉政平台，才重啟招標案。

雖然已正式簽約，但雙子星能終結坎坷命運？

好不容易，2018年第六次招標案，終於順利標出，由對岸媒體大亨于品海領軍的南海控股集團，取得開發第一順位資格。未料，卻因中資疑慮等因素，經濟部投審會不放行，最後由第二順位的藍天電腦與宏匯集團各出資50%的「台北雙星公司」取得開發簽約資格。

藍天宏匯集團創辦人許崑泰自嘲，失而復得的心情，就像聯考落榜，最後卻因為候補而上了。

其實，緊鄰台北車站的雙子星開發案，因地處重要交通樞紐，也被賦予翻轉台北軸線、重振西區商圈的重要使命。雙子星雖有「台北新國門」「西區門戶」美名，卻因產權複雜，地主除了有台鐵、北捷、國民黨，還有38位私人小地主，整合不易，開發難度頗高。

加上該案位於高鐵、台鐵與捷運上，不但墊高工程難度與開發成本，因牽涉環評、古蹟審議、以及產權整合等問題，粗估簽約到完工，約需六年，開發時程過久，風險不小。因此國內經驗豐富的開發商，例如壽險公司、建商等，大多興趣缺缺，也讓開發案招標一路坎坷。

許崑泰回憶，二年前，市府重啟招標案，他與團隊考慮了很長一段時間，一度猶豫，最後決定投標，「我在台北松山區出生，是土生土長的台北囝仔。」

許崑泰從小工程師到兩岸商辦王

台北科技大學畢業後，許崑泰與朋友創藍天電腦，從新北市五股一間小工廠起家。20年前，他西進大陸，從製造跨足3C商場經營，上海、重慶、東北等地，都有「百腦匯」的蹤跡。

他的幕僚形容，投資房地產，許崑泰從不假手他人。同業分析，許崑泰對數字與成本敏感，很早便深入重慶等二線城市獵地，而且只投資市中心、交通樞紐等地段，開發後，通常一樓開百腦匯，樓上做商辦。他創辦的藍天、群光、群百與宏匯四大集團，市值加總約2000億元，掌控商辦面積超過百萬坪。

因此，二年前，有商辦王之稱的他，返台布局，一連拿下台北內湖、新北新莊與雙子星等BOT開發案，也被外界解讀是「看壞大陸未來房市」。

由於雙子星初步規劃也涵蓋商場百貨項目，但目前台灣百貨商場經營也面臨困境，最近一波的週年慶活動，竟有超過五成業者業績未達標。加上曾是藍天大陸事業體獲利王的「百腦匯」，也面臨業績下滑挑戰，此時，許崑泰斥資投資雙子星，到底有何盤算？

許崑泰曾評估，雙子星總投資金額高達606億元，換算租金投報率，至少20年後，才能真正開始賺錢。為何被譏「頭殼壞掉，」他仍堅持要做？

商辦市場驚驚漲，10多年來最陡上坡段

許崑泰的答案很感性，「雙子星是台北建城的起點，是所有台北人的記憶，我們正在寫歷史，一定會全力以赴。」深究原因，台灣商辦市場趨勢，正走在10多年來，成長最快的「上坡」。

根據第一太平戴維斯統計，台灣今年商用不動產交易量，創下自2007年來最高紀錄，截至12月10日為止，交易總額達1428億元，年增率達35%，甚至比前一波高點，2011年壽險業大舉買進商用不動產還高出10％。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠分析，台灣商辦產品稀缺，加上貿易戰的不確定性，需求大增，是這波台灣商辦市場成長的主因。

細究雙子星開發計畫，其中，藍天宏匯集團規劃的商場僅占整體開發面積約21%，「這是最低門檻，當初競爭對手規劃的商場占比超過四成。」

業界分析，台灣百貨商場招商不易，管理成本又高；反之，商辦管理成本較低，租金不斷飆漲，信義區A級商辦，每坪租金已超過5000元。西區缺乏A級商辦，市場對雙子星期望不小。

畢竟離2026年完工還有一段時間，屆時台灣的百貨以及商辦市場到底如何？雙子星能不能達到當初評估的效益，只能留待時間給答案。

（作者／林鳳琪 本文出自2019.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

雙子星開發案柯文哲林佳龍台北車站BOT

延伸閱讀

台北雙子星簽約…115年完工 拚千億產值

律師王晨桓：雙子星案急簽約 真是「最優」之選...

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

雙子星案 許崑泰自嘲候補上榜

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:05

名家觀點／企業下市 須保障小股東權益

2019-12-18 01:38

台北雙子星簽約…115年完工 拚千億產值

2019-12-18 00:40

越南轉銷台鋼品 美課反規避稅

2019-12-18 00:35

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

美祭反規避稅 中鋼：銷美接單加分

2019-12-17 23:46

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

藍天持續活化資產 估2020有百億規模

2019-12-17 23:36

雙子星案 許崑泰自嘲候補上榜

2019-12-17 23:36

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

逾73萬人海外謀生 創新高

2019-12-17 23:17

綠能業想與台電拆夥 能源局：分手費不能影響電價

2019-12-17 23:13

用電大戶條款 經部組輔導團協助達標

2019-12-17 23:12

國人赴陸工作人口 11年低點

2019-12-17 23:12

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

他花2小時剖開養一年的豬公 網讚：都可買gogoro了

2019-12-17 20:32

大專以上赴海外工作人數 近九年增11.1萬人

2019-12-17 19:25

這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

2019-12-17 18:42

未足額提撥舊制勞退金 2家企業各遭罰36萬元

2019-12-17 17:39

台電仁愛路土地招標 有望創造資產價值30億元

2019-12-17 16:26

限縮罷工權卻不管無預警停業 空服員工會批勞部偏袒

2019-12-17 16:23

事業單位足額提撥舊制退休金 高達9成9

2019-12-17 15:44

台韓鋼材涉「洗產地」遭美裁最重關稅 經部：影響不大

2019-12-17 12:09

遠航及張綱維名下事業體 許銘春：勞檢無異常

2019-12-17 11:07

訂單少中美貿易戰 嘉義縣2家公司資遣員工放無薪假

2019-12-17 10:32

比RIMOWA 更潮 義大利「仿撞行李箱」登台了

2019-12-17 09:41

2020經濟關鍵字 「躍」字拔得頭籌

2019-12-13 02:10

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22%現金回饋

2019-12-11 00:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

Visa警告：在加油站刷卡 小心被駭

2019-12-17 16:43

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

2019-12-17 18:42

哈日族別再猶豫 日圓貶至近1年新低

2019-12-17 12:31

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

紅色風暴來襲 台廠蘋果供應鏈警戒

2019-12-17 13:39

遠航案扯金管會發函埋禍根 顧立雄怒：能聽嗎？

2019-12-17 13:28

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

影╱4員工口徑一致 出面堅信停飛是謠傳「相信遠航」

2019-12-17 15:41

遠航復飛希望渺茫 民航局一口氣公布2周國內加班機

2019-12-17 18:53

央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

2019-12-17 16:23

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

他花2小時剖開養一年的豬公 網讚：都可買gogoro了

2019-12-17 20:32

彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

2019-12-17 18:23

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

5G列車啟動 奇力新營收穩步增

2019-12-17 14:42

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

2019-12-17 23:11

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

遠航案金管會遭指官商勾結 顧立雄怒：不要鬼扯一通！

2019-12-17 13:40

悠遊卡公司電支業務 「悠遊付」正式上線

2019-12-17 12:42

大讚陽光基金會汽車美容中心 郭台銘允投資

2019-12-17 15:27

配偶互贈房產 契稅不能減免

2019-12-18 02:33

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

未足額提撥舊制勞退金 2家企業各遭罰36萬元

2019-12-17 17:39

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

報遺產稅 遺囑執行人優先

2019-12-18 02:33

渣打推出轉帳不用離開聊天軟體 全台首創上線

2019-12-17 16:59

大同擬對大同日本增資 充實營運資金拓展市場

2019-12-17 18:53

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

台商回台投資又一樁 美喆KY砸25.13億落腳台南建新廠

2019-12-17 18:45

外幣保單宣告利率直直落 10月只賣241億元

2019-12-17 19:21

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

川普提高工作簽證門檻 去年台人赴美工作減6,000人

2019-12-17 19:23

觀察站／台股再創29年新高 經濟真有那麼好？

2019-12-17 14:47

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top