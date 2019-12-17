律師王晨桓：雙子星案急簽約 真是「最優」之選？

建業法律事務所主持律師王晨桓表示，台北市政府就台北車站特定專用區C1/D1(東半街廓)土地開發案，於今(17)日與台北雙星股份有限公司簽約，該案爭議看似已經告一段落的背後，其實仍有諸多值得思考的問題。

其一，本案最優申請人本為南海馬頓團隊，但該團隊因屬外國人投資身分，經投審會經長達五個月的審查後，方以本案「涉及國家安全議題」，及大陸地區政府或人民有經由香港南海公司掌控或影響台灣南海發展股份有限公司之「疑慮」，以極為曖昧模糊之影射性、猜測性理由，駁回南海公司之投資申請。

但其實南海公司之投資，經濟部早已依照大陸地區人民來台投資許可辦法第3條第2項第2款、該部99年8月18日經審字第09904605070號函釋所列之標準，經過嚴格審查認定後，認定大陸人民對南海公司「並無控制力」，然為何又事後翻異為大陸人民有掌控影響南海公司「疑慮」？

如此前後不一之矛盾認定，凸顯外資投資台灣所面臨之巨大風險，本人前已為文提醒，此舉將對我國投資環境留下深遠的負面影響。

其二，本案回饋兩棟大樓(C1、D1(地主之比率，據報載於最優申請人即南海馬頓團隊為66.4%及66%，不僅遠高於底標的50%，亦遠高於次優申請人之63%與50%，此乃南海馬頓團對於系爭開發案經評定為最優申請人之重要原因之一。

而將此回饋比率換算為建築面積來看，分回地主之C1、D1建物面積，於次優申請人分別為4萬1,865坪與5萬7,391坪，原最優申請人南海馬頓團隊則為4萬3,623坪與6萬7,186坪，高出次優申請人1萬1,553坪，若以每坪120萬元計算，原最優申請人回饋台北市政府、台鐵和原地主之金額相較於次優申請人約多出139億元，兩者之間，有相當大之差距。

本案涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發，乃台北市西區門戶計畫建設，應以最優品質開發、樹立地標形象及國際聲譽等作為基本要求，以利台灣未來發展。

台北市政府僅因投審會違法不當駁回南海馬頓團隊專案公司之申請，致未能依限設立新專案公司，令其喪失最優申請人資格，並進而由次優申請人遞補，對於我國經濟環境之發展、吸引僑外投資、進入國際經濟社會等皆有所不利，更遑論台北市政府早已澄清本案並無國安疑慮，加以本案最優申請人與次優申請人兩者間顯著之回饋比率差異，今日簽約之舉，對於廣大台北市民而言，是否為「最優」之選？其間是非功過，將留待司法及輿論監督。