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台北雙子星簽約…115年完工 拚千億產值

2019-12-18 00:40聯合報 記者郭頤邱瓊玉／台北報導

台北市長柯文哲(右)和台北雙星董事長許崑泰(左)昨共同簽署雙子星開發案投資契約。...
台北市長柯文哲(右)和台北雙星董事長許崑泰(左)昨共同簽署雙子星開發案投資契約。記者郭頤／攝影
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台北車站雙子星大樓聯合開發案歷經十二年、流標五次後，台北市政府昨天正式與藍天宏匯團隊成立的台北雙星公司完成簽約。交通部長林佳龍、台北市長柯文哲和台北雙星董事長許崑泰均出席簽約典禮，工程預定民國一一五年完工，可提供一點六萬個工作機會，創造千億以上經濟產值。

俗稱台北車站雙子星大樓聯開案的「台北車站特定專用區Ｃ1／Ｄ1（東半街廓）土地開發案」，因最優申請人南海馬頓團隊未依契約規定在八月九日前設立專案公司與北市府完成簽約，被視同放棄最優申請人資格。

北市府十月通知藍天宏匯團隊遞補最優申請人，藍天十一月十一日經經濟部核准通過設立專案公司「台北雙星股份有限公司」，十一月十九日繳交十八點一八億元履約保證金，完成北市府要求，昨上午在台北車站旁的交八廣場舉行簽約儀式。

林佳龍表示，這對首都地標、國家門戶有嶄新氣象，未來也會確實推動六鐵共站，讓車站和人民生活關係更密切，這也是國土規畫裡希望發展的ＴＯＤ模式。

柯文哲指出，雙子星開發案預計投資金額六○六億元，開發量體十六點六萬坪，完工後北市府一年租金有十八億，其他包含房屋稅、地價稅至少是十四點六億，隨營業額增加，稅收也會持續增加。

柯文哲說，為達軸線翻轉目標，雙子星建設期間，台北車站後站也會一併納入規畫，讓後站商圈重新再造。

北市台北車站柯文哲雙子星開發案

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