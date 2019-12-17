30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

一名女網友在PTT上PO文表示，表姐在銀行工作快7年仍沒有什麼存款，因此她好奇詢問網友「對30歲女生零存款有何看法？」示意圖／ingimage 分享 facebook

不少人在出社會後，會給自己設立到幾歲要存到人生第一桶金的目標，後續再規劃要如何投資、買房、養老等，但對女生來說，如果到了30歲都還沒有一筆存款會很不正常嗎？昨（16）日就有一名女網友在PTT上PO文表示，她的表姐在銀行工作快7年仍沒有什麼存款，每次只要去到表姐家，舅媽就會和她抱怨這件事，因此她不禁好奇詢問廣大網友「對30歲女生零存款有何看法？」

原PO在文中表示，每次只要一到舅媽家，舅媽就會一直唸她表姐，原PO提到，表姐目前32歲，沒有學貸，住家裡沒在外租房子，但是在銀行工作快7年卻沒有一筆存款，這樣的情況讓原PO的舅媽相當擔心。

貼文一出後，立刻引來網友留言，許多網友認為沒存款總比負債好，「其實沒存款真的沒差，只要不要負債就好」、「沒負債就好了，有些人還在繳學貸呢」、「至少有工作，銀行很好了吧」、「零負債或貸款、零房租，無孝親費還能花光的話很可怕」、「以後緊急要用錢就知道了，不要後悔啊」、「其實沒有存款的人很多，只是敢不敢說而已」。

但也有網友吐槽「銀行工作7年沒有任何存款，那是把錢花到哪了？這就是標準的只看眼前不想未來」、「哪天家人出什麼事，急救金什麼的全都拿不出來，到時候就是苦哈哈，一堆把賺的錢全部花光的人，真的太天真了」。

不過有一派網友則表示也有可能是「裝的」，「我也會裝窮，因為有人一直從我這邊挖錢」、「怕成父母聊天話題，不尊重子女隱私， 乾脆都不說或是說很慘」、「裝月光族最輕鬆，以免被親戚家人凹兼尻洗」，更有網友分享自身經驗，存到100萬時跟母親說後，竟被強迫「轉交長輩理財」，讓他從此不再講存了多少錢。