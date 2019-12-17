退休金缺口拉警報 吳欣盈開雙A藥方

我國勞退新制自提比率迄今不到9%，新光人壽副總經理吳欣盈今天（17日）表示，建議仿照英美，引進auto enrollment（預設自動提撥）與auto escalation（自動增加提撥）的制度，以因應國人普遍退休金準備不足、退休警鈴大響的問題。

吳欣盈今年11月19日獲得台灣民眾黨提名為不分區立法委員後，秉持一起改變的理念，馬不停蹄地造勢、掃街、深入校園演講。她今天以新光人壽慈善基金會執行長身分到德明財經科技大學演講「掌握樂活人生的關鍵三要素」，吸引兩百多位學生前來，座無虛席。

吳欣盈談到，美國為了提高員工提存退休金的比率，各州政府陸續立法，要求企業強制加入自動提存退休金計畫，以加州為例，員工五人以上的企業就必須加入。

這項計畫的一個重要機制為auto enrollment，與我國勞退新制的作法剛好顛倒。我國當前情況，勞工只要沒向公司表示要從每個月的薪水自動扣款來提撥退休金，其自提比率的預設值就是零。

由於很多勞工不曉得要自動提撥，或是不知勞退自提有遞延繳交綜所稅的好處，以致勞退新制2005年7月1日實施以來，自提比率始終停留在個位數，勞動部最新統計連9%都不到。

吳欣盈表示，auto enrollment的預設值不是零，只要勞工沒向公司表示不提撥，公司就會自動從勞工的薪資中提撥一定比率到個人的退休金專戶，例如1%或2%。

auto escalation則是讓員工多一項選擇，每年可自動增加1個百分點的提撥率，以加州為例，自提比率上限可到8%。

auto escalation有兩個好處，一是改善提撥率太低以致退休金累積不足；二是一生只要做這麼一次，之後不必再為是否記得提撥而費神。