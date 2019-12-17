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這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

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大專以上赴海外工作人數 近九年增11.1萬人

2019-12-17 19:25經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（17）日公布2018年海外工作人數統計，共計73.7萬人續創新高，年增1,000人或0.1%，增速趨緩。不過，雖然整體人數只增加1,000人，但大專以上出國工作人數卻比去年大增8,000人，過去九年來增幅更高逾25％，台灣長期人才外流問題仍嚴峻。

按教育程度別觀察，2018年赴海外工作人數中，學歷具大專及以上程度者達55.4萬人，年增8千人。長期趨勢而言，大專及以上赴海外就業人數從2009年的44.3萬人，升至去年的55.4萬人，增幅高達25.1％。

此外，2018年大專及以上海外就業者，占整體海外就業者的比重，持續上升至75.3%，年增1.1個百分點。與2009年相比，過去九年來增加了8.4個百分點，顯示台灣人才外流的問題仍存。

不過，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，雖然大專及以上人才赴海外工作的人數增加，但占我國大專以上程度就業者的比率，則由2009年10.2％降至9.5％；也就是說，在就業人數、赴海外人數都在成長的情況下，但赴海外人數的占比下滑，台灣並沒有人力急遽外流情形。

即便過去九年我國專上程度就業者占整體就業者之比率，從10.2%微幅降至9.5%，但這段期間，其實台灣的高教人口成長快速，超越高教就業者出國工作人數的成長速度，也是使比率下滑的關鍵主因。

主計總處並以2012年至2018年之間的變化為例，這六年之間，大專以上赴海外就業人數增幅14.5%，不過，大專以上就業者增幅達18.2%，成長速度明顯高於赴海外工作的大專就業者，因此占比下滑。

整體而言，主計總處說明，2018年赴海外人數增速趨緩，主要是集中在赴美國及中國大陸的工作人口下降較明顯，分別年減6千人及1千人；當中包含全球因素如美中貿易紛爭、美國對外籍工作者的法令限制，以及企業及就業者考量成本及薪資等比較利益法則因素所致。

按教育程度別觀察，2018年赴海外工作人數中，學歷具大專及以上程度者達55.4萬...
按教育程度別觀察，2018年赴海外工作人數中，學歷具大專及以上程度者達55.4萬人，年增8千人。長期趨勢而言，大專及以上赴海外就業人數從2009年的44.3萬人，升至去年的55.4萬人，增幅高達25.1％。圖／主計總處提供
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主計總處今（17）日公布2018年海外工作人數統計，共計73.7萬人續創新高，年...
主計總處今（17）日公布2018年海外工作人數統計，共計73.7萬人續創新高，年增1千人或0.1%，增速趨緩。圖／主計總處提供
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