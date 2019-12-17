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這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

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川普提高工作簽證門檻 去年台人赴美工作減6,000人

2019-12-17 19:23經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

2018年國人赴陸工作人口連五年下滑，人數僅40.4萬，創11年新低，主因企業成本因素及美中貿易戰；其中，部分台商轉往東南亞設點工作，因此對東南亞增加3千人，人數達11.2萬，創四年高點。

此外，美國總統川普提高工作簽證核發門檻，使國人赴美工作大減6,000人。

主計總處今（17）日公布2018年海外就業人數統計，共計73.7萬人，雖然續創新高，年增1千人或0.1%，但增速明顯較往年趨緩。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，主因赴美、陸工作人口分別減少6,000及1,000人較多所致。

潘寧馨指出，川普在2017年中發布「買美國貨、雇美國人」的行政命令，提高核發外籍人士「非移民簽證」的審核門檻，也就是所謂的工作簽證，國外僱員申請核准率大幅下降，直接影響了2018年台灣人赴美工作人數。

至於2018年國人赴陸工作人口，已經連續五年下滑，來到40.4萬人，創11年新低紀錄，潘寧馨說明，主要原因仍是台商本於成本節節升高，不同於早年積極投資，考量工資上升、人事環保等成本增加，再加上去年下半年開始的美中貿易戰，影響台灣到赴陸工作人數。

同時，潘寧馨指出，這些在陸投資的台商企業，去年底面臨美中貿易開打而加徵關稅，為了躲避直接提高成本的風險，當時就已開始重新全球布局，將部份生產線移回台灣或是轉往成本較低的東南亞國家，以致2018年赴東南亞工作人口終止連續三年減少，轉為增加3千人達11.2萬，創四年高點。

東南亞台商

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