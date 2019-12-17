台電低壓智慧型電表B組標案 斯其大拿下

電表大廠斯其大（6648）公告獲得台電80萬戶低壓智慧型電表建置採購案B組標案業務，金額約2.1億元（含稅），累計斯其大在手訂單達10億元，比去年同期增加一倍以上。

本案為台電低壓智慧電表中裝在三相工商業用戶電表，共有康舒、中興電工及斯其大等三家得標。斯其大指出，日前參與台電公司「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得A組訂單金額約新台幣2.57億元（含稅），對拓展業務，增加營收及獲利將在明年陸續顯現、認列。

斯其大指出，由子公司華新儀錶參與台電公司「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得B組訂單金額再次拿到逾2億元訂單，助益持續提升低壓智慧型電表產品線銷售。將依照台電通知分批製交及安裝。台電預計2024年前共布建300萬戶智慧型電表，今後還將陸續開標，相關業者包括斯其大將都續受惠。

今後台電將再公告通信標開標，目前已有斯其大、中華電信、亞太電信等五家業者合格競標。斯其大去年7月曾取得台電智慧電表通信標2.3億元成為業績來源之一。

前十一個月斯其大營收2.39億元，年減7.4%，衰退主因為有幾個月因為無標案進帳，在台電的電表兩次標案達4.67億元進帳，對明年挹注在營收將可分批完工認列。

海外市場方面，策略聯盟的美國電表大廠Itron已下單購買500具斯其大生產的4G通信模組，全額約3.5萬美元， (約新台幣105萬元)，預計年底前交貨。此4G通信模組係裝於Itron歐規電表ACE6000/7000系列電表，Itron歐規電表目前僅有3G模組，尚無4G模組，而斯其大因參與泰國標案，已設計出4G模組。

斯其大表示，Itron巴西最近急需4G模組，向本公司緊急採購，雖然金額不大，但未來有機會供貨給其他國家。

台北市自來水事業處預計明年開始汰換168萬具智慧水表，商機龐大。斯其大強調，因參與台電智慧電表建置，去年得標7萬具通信模組，使用自行開發之無線通信技術，通信成功率高達99.7%。今年又得標23萬具，與中華電信並列少數國內智慧電表通信之大廠。以此技術優勢，未來智慧水表得標機會大增。