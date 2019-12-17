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他花2小時剖開養一年的豬公 網讚：都可買gogoro了

2019-12-17 20:32聯合新聞網 綜合報導

一名男網友PO文表示，他耗費2個小時將他存了一年的豬公存錢筒剖開，算一算一共存了...
一名男網友PO文表示，他耗費2個小時將他存了一年的豬公存錢筒剖開，算一算一共存了高達8萬5千7百50元。圖擷自爆廢公社
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每個人存錢的方式都不盡相同，有些人習慣將錢存在銀行裡，或者存在小豬桶裡，但能存到一筆驚人的數字卻不是人人都能做到。近日一名男網友在爆廢公社PO文表示，他自己花了快一年的時間慢慢累積屬於自己的額外財富，他耗費2個小時將他存了一年的豬公存錢筒剖開，算一算一共存了高達8萬5千7百50元，瞬間替自己額外賺一筆年終。

原PO在文中提到，自己存了將近快一年的豬公，終於要殺生了，從PO出的照片中可看見，豬公裡的硬幣有大有小，甚至還有百元和千元鈔票，經分類排列整齊後，光10元硬幣就有23排這麼多，乍看之下真的存了一筆不小的數目。原PO表示自己花了2個小時，才算出豬公內的總金額85750元，並感性的說，他存了將近快一年慢慢累積屬於自己的財富，這也算是給自己一筆獎金，還鼓勵網友也可以辦得到。

原PO最後還提到，如果這一年沒有這隻豬，他相信自己一定會在無形中把這筆錢花掉，這讓他體會到生活的樂趣，應該要從你我的習慣中養成。

PO文一出後，隨即引來大批網友瘋狂討論，紛紛認為原PO實在是太厲害了，並獻上掌聲「真的好厲害，我存了好幾年都不捨得殺」、「優秀！找到自己存錢的方法很棒」、「沒想到一隻豬居然可以裝那麼多」、「可以買一台gogoro了」、「這就是傳說中的零錢存錢法嗎」、「這樣過年就可以出國了！」、「不自覺的慢慢存錢，也算是一筆小小的額外存款」。

原PO也在留言中說明，自己並沒有固定一天存多少錢，但少說一定有100-200元，他也不忘提醒網友，其實存錢不分大小，能存的都是財富，還有存錢固然重要，但不要被綁架，生活中心還是要鞏固好，才能過得開心。

照片中可看見，豬公裡的硬幣有大有小，甚至還有百元和千元鈔票，光10元硬幣就有23...
照片中可看見，豬公裡的硬幣有大有小，甚至還有百元和千元鈔票，光10元硬幣就有23排這麼多。圖擷自爆廢公社
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